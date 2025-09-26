Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Garbajosa felicita a Chris Duarte tras la victoria del Unicaja en la final de la Copa Intercontinental. FIBA

Jorge Garbajosa «Si los clubes deciden que debe haber un cambio, estaré a disposición del baloncesto español»

El exjugador cajista, ahora presidente de la FIBA Europa, repasa la actualidad del baloncesto continental, la llegada de la NBA y el futuro de la selección

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:13

El Unicaja celebra el título de la Copa Intercontinental en Singapur y una de las primeras personas a quien saluda Alberto Díaz es Jorge Garbajosa. ... El exjugador cajista y actual presidente de FIBA Europa ha sido, aunque no lo parezca, parte clave en los éxitos del Unicaja, pues en su día intervino para posibilitar el salto del club a la Basketball Champions League. Garbajosa celebra la buena dinámica de la entidad malagueña, con la que mantiene un vínculo emocional grande, pues fue el líder de aquel equipo que logró el doblete de la Copa y la Liga. El madrileño repasa para SUR la actualidad del baloncesto internacional y nacional, del desembarco de la NBA en Europa y de un hipotético regreso a España para dirigir la ACB, algo de lo que se habló mucho este verano.

