Ibon Navarro: «Es un paso, pero la montaña sigue siendo enorme»

De su equipo, Ibon Navarro destacó la energía como factor diferencial respecto a los dos anteriores asaltos. Del de este domingo salió victorioso, lo que ... le vale al Unicaja para seguir creyendo en darle la vuelta a la tortilla que es esta complicada serie de semifinales. «Nuestra energía ha sido muy buena. No podíamos pensar en la gente y en el Carpena solo porque el Real Madrid iba a encontrar la manera de hacernos daño. Hemos hecho unos muy buenos primeros 20 minutos. En la segunda parte nos hemos sobrepuesto bien al primer empuje, digamos, recuperando una buena diferencia. A nosotros nos beneficiaba que el partido fuera físico. Hemos hecho un buen partido a nivel de control de pérdidas. Al final, se decide por detalles. Es un paso, pero la montaña sigue siendo enorme. Ahora, a recuperarnos y a encontrar jugadores que estén sanos», dijo en su rutinaria valoración inicial del encuentro.

Se refirió, más allá, al precio que ha tenido que pagar el equipo para mantener ese nivel de intensidad, con un dilatado parte de guerra que podría condicionar sus planes cara al partido de mañana. De todos ellos, el que más preocupa es Tyson Pérez, que se fue al banquillo cojeando en el segundo cuarto, doliéndose del tobillo. Tras el descanso se confirmaron los presagios: esguince en el tobillo izquierdo, lo que complica su presencia cara al cuarto partido. Pero también hubo más 'heridas' que lamentar: «La brecha de Perry es grande y veremos si Yankuba puede abrir el ojo. No creo que Tyson Pérez pueda jugar el martes. Hemos reservado a Melvin Ejim porque no podía ni moverse».

En referencia a los descartes, aseguró que el equipo notó para bien la presencia de Tillie y Osetkowski, que descansaron el viernes, y relevó además que Ejim fue descartado por excesivo cansancio. «No se podía ni mover», declaró sobre el canadiense. «Tanto él como Killian han estado bien. han sido importantes, meter piernas frescas en un partido con tanta exigencia es importante. Han reducido la rotación un poco porque el partido iba igualado. Tenemos que intentar seguir por ahí, en que los partidos no se rompan», agregó.

Más allá, relató cómo vivió la antideportiva a Musa que propició los tiros libres ganadores de Alberto Díaz. «Pensábamos que alguien había tocado el aro. La canasta la han dado y lo que han visto es una antideportiva. No la he visto repetida, pero me han dicho que ha sido bastante clara».