Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

Horario y cómo ver en televisión el Unicaja-Manresa

El equipo cajista vuelve a Málaga después de tres partidos como visitante

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:09

Comenta

El Unicaja regresa al Palacio de los Deportes este sábado después de tres encuentros a domicilio. Recibe al Baxi Manresa en el último partido antes ... del parón por los compromisos de las selecciones. Se trata de un partido importante para las aspiraciones de los dos equipos de estar en la Copa del Rey de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario y cómo ver en televisión el Unicaja-Manresa

Horario y cómo ver en televisión el Unicaja-Manresa