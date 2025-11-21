Horario y cómo ver en televisión el Unicaja-Manresa
El equipo cajista vuelve a Málaga después de tres partidos como visitante
Málaga
Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:09
El Unicaja regresa al Palacio de los Deportes este sábado después de tres encuentros a domicilio. Recibe al Baxi Manresa en el último partido antes ... del parón por los compromisos de las selecciones. Se trata de un partido importante para las aspiraciones de los dos equipos de estar en la Copa del Rey de Valencia.
El choque se celebra después del España-Fiyi de Rugby que se va a disputar en el estadio de atletismo, tras el cual hay prevista una fanzone en el aparcamiento de esta instalación. Esta circunstancia provocará que no haya muchas plazas para los que acudan al encuentro del Unicaja, que comenzará a las 20.00 horas y será ofrecido por DAZN en directo. El Unicaja-Manresa será dirigido por el trío arbitral compuesto por Jordi Aliaga, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión