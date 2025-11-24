Gran papel de los equipos de la Asociación Unicaja Master en el Mamba Murcia

Ochenta equipos de toda Europa se dieron cita el pasado fin de semana en Murcia para la celebración del MAMBA Basket, el torneo de veteranos ... más importante que se celebra en España. El baloncesto malagueño estuvo representado por varios equipos de la provincia y logró unos excelentes resultados.

La Asociación Unicaja Master consiguó la victoria en tres categorías. El conjunto femenino +50 se impuso en la final al San Jueves Murcia por 17-31. El equipo cajista compartió grupo con otros dos representantes locales, como el Salliver Fuengirola y el PASEK Málaga, que se quedaron en semifinales.

También se llevó la victoia el equipo masculino +50, que derrotó al MAMBA Murcia por 11-30. El triplete malagueño lo completó el equipo +60, que venció en la final al Arrabalescos de Zaragoza por un ajustado 27-25.