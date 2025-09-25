Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha, Camille Zimmerman, Sofía Galerón, Estel Puiggros, Tayra Eke, Celia García, Nadia Merino, Cesarina Capellán, Alba Orois, Carmen Guillén, María Peña, Bintou Lo Sylla y María Roters. CB UNICAJA

El Unicaja Mijas vuelve a la acción con un grupo renovado y las miras en los 'play-off'

El cuadro que entrena Javier Pérez de los Reyes, con cinco fichajes, arranca en la Liga Challenge este sábado, en la pista del Adareva

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:13

Se acabó la espera. Tras un largo periodo de cuatro meses sin competir (desde el 18 de mayo), el Unicaja Mijas vuelve este fin de ... semana a la acción. Un equipo que sorprendió a todos en su segunda campaña en la Liga Challenge al pasar de salvar los muebles a competir en la final por el ascenso a la máxima categoría nacional, y también un combinado que en esta su tercera temporada en la categoría de plata llega muy renovado, más joven, pero también con más físico y altura. La puesta de largo del conjunto malagueño será este sábado, a las 19.00 horas, en la siempre complicada cancha del Adareva de Tenerife, el mismo al que eliminó en los cuartos de final de los 'play-off' de ascenso.

