El Unicaja Mijas vuelve a la acción con un grupo renovado y las miras en los 'play-off'

Se acabó la espera. Tras un largo periodo de cuatro meses sin competir (desde el 18 de mayo), el Unicaja Mijas vuelve este fin de ... semana a la acción. Un equipo que sorprendió a todos en su segunda campaña en la Liga Challenge al pasar de salvar los muebles a competir en la final por el ascenso a la máxima categoría nacional, y también un combinado que en esta su tercera temporada en la categoría de plata llega muy renovado, más joven, pero también con más físico y altura. La puesta de largo del conjunto malagueño será este sábado, a las 19.00 horas, en la siempre complicada cancha del Adareva de Tenerife, el mismo al que eliminó en los cuartos de final de los 'play-off' de ascenso.

Con diez jugadoras profesionales y tres talentos de la cantera apoyando al primer equipo, el nuevo Unicaja Mijas ya está listo para pelear por las victorias. Con respecto a la plantilla, sólo hub cinco renovaciones: Cesarina Capellán (alero), Sofía Galerón (ala-pívot), Alba Orois (base) y Celia García (escolta), jugadoras que ya demostraron su potencial en la 2024-25. A ellas se les une la que será la única malagueña del equipo, la capitana y también la única que ha vivido el nacimiento y crecimiento de la sección femenina desde su creación: Elena Moreno (alero), que el jueves se incorporó a los entrenamientos tras ganar el bronce Mundial sub-23 con la selección de 3x3.

Plantilla 2025-26 Bases: Estel Puiggros y Alba Orois.

Escoltas: Celia García.

Aleros: Cesarina Capellán, Elena Moreno y Camille Zimmerman.

Ala-pívots: Sofía Galerón y María Roters.

Pívots: Sokhna Bintou y Tayra Eke.

El club no pudo atar a dos pilares, las hermanas Brigdet y Brianna Herlihy, faro del combinado el pasado año. La primera regresó a Estados Unidos por cuestiones personales, y la segunda fichó por el Leganés, de la Liga Endesa. «Hemos mantenido a cinco jugadoras, lo que nos da cierta estabilidad, y las que han venido son incluso más jóvenes. Estoy contento, igual no tenemos ese puntito que teníamos con Brianna (Herlihy) a la hora de generar, pero tenemos una plantilla un poco más larga, con dos jugadoras por posición, y eso nos da la vida», asegura el técnico malagueño, Javier Pérez de los Reyes. Además, valorando su plantilla, añadió: «Creo que nos va a costar un poco más al principio, pero este año tenemos un equipo más largo y con dos pívots. Creo que nos llevará un poco más de tiempo tener buen nivel, pero estoy contento con su trabajo».

Asimismo, cuestionado por otra baja significativa, la de la capitana, la malagueña Marta Ortega, que fichó por el CAB Estepona, dijo: «Le salió un reto diferente y se acepta. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir sacando chicas de la cantera, jugadoras buenas que nos puedan ayudar, porque nuestra base tiene que seguir siendo gente de Málaga. Igualmente si se van a categorías más altas, tenemos que estar contentos, porque hemos ayudado a conseguir estos objetivos».

Eso sí, las recién llegadas, pese a su juventud, cuentan con bastante experiencia y, sobre todo, un ritmo dinámico que, con trabajo, puede adaptarse perfectamente al juego cajista. Los fichajes son la catalana Estel Puiggros (base), internacional en categorías inferiores, formada en la NCAA y procedente del Recoletas Zamora; la estadounidense Camille Zimmerman (alero), con pasado en la WNBA, internacional en 3x3 con Estados Unidos y experiencia en varias ligas europeas; la hispano-senegalesa Sokhna Bintou (pívot), internacional con Senegal, llegada del Barça CBS; la canaria María Roters (ala-pívot), internacional con España en 3x3, con experiencia en la Liga Endesa, forjada en la NCAA y procedente del Adareva, y la madrileña Tayra Eke (pívot), el techo del nuevo equipo con su de 1,91 metros, internacional con las categorías inferiores de España, y formada en la NCAA. A estas jugadoras las complementarán tres perlas de la cantera que ya están en dinámica del primer equipo: Carmen Guillén, Nadia Merino y María Peña. Mar Segura también aportará cuando cuando se recupere de su lesión.

Con estos cambios Pérez de los Reyes es cauto a la hora de plantear objetivos, sobre todo porque tiene claro que no quiere presionar a las jugadoras. Aun así, las aspiraciones vuelven a ser altas: «No podemos compararnos con el equipo del año pasado ni volvernos locos. Tenemos que competir cada fin de semana, así llegarán los resultados. Para nosotras el objetivo sigue siendo meternos en los 'play-off', como el curso pasado, e intentar llegar lo más lejos posible».