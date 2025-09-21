El Unicaja femenino +50, imparable, levanta un nuevo trofeo en Valencia

Pasan los meses y no se cansan de sumar títulos. Con este, ya son seis los trofeos que ha levantado el Unicaja femenino +50 desde ... que naciera este proyecto máster el pasado verano de 2024. Después de debutar con un espectacular quinto puesto en su primer gran cita, el Europeo FIMBA Máster de Pesaro (Italia), apenas un mes después de su creación, este equipo ha conquistado todo y cada uno de los torneos a los que se ha presentado.

Este mismo 2025, ya se proclamó vencedor en el Torneo del Día de la Mujer en Rincón de la Victoria, en el mes de marzo, y en el Santander Masters Basket, en junio. Ahora, este escuadrón de amigas, excompañeras de pista y jugadoras, ha vuelto a subirse a lo más alto del podio en el Over40 Basket. Se trata de un torneo nacido en 2016 en Madrid cuya popularidad hizo que se extendiera por diversas ciudades de España. En esta ocasión, los deportistas recalaron en Valencia.

L'Alqueria, las instalaciones de cantera más grandes de Europa, fueron el escenario escogido para la disputa de este evento, que se celebró en categoría masculina y femenina. De nuevo, el Unicaja Femenino +50 fue el encargado de poner el acento malagueño, y de qué manera. El equipo comenzó su concurso imponiéndose con solvencia al A2T (Asociación Segundo Tiempo) de Arroyomolinos. En su segundo partido venció al San Jueves, de Murcia, y en la final por el título se midió al Amigas por el Mundo, de Valencia. Una última lucha bastante disputada que cayó del lado de las cajistas por sólo 3 puntos.

El equipo que participó en este torneo, entrenado por Manolo Castillo y también por Pedro Ramírez en Málaga, está compuesto por: Arancha Briales, Eva Albert, Cuqui Ortega, May Bandrés, Ofelia Hernando, Arancha Sureda, Andrea Santamaría, Silvia Patricolo, María Madrid, Patricia Vázquez, Cristina López, Mariola López, María Grund, Dory Bey y Lourdes Pérez, además de Juan Amat, como fisioterapeuta y Cuqui Rodríguez, como delegada.