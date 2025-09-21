Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo, en las instalaciones de L'Alqueria, este fin de semana. SUR
Baloncesto

El Unicaja femenino +50, imparable, levanta un nuevo trofeo en Valencia

El combinado malagueño concluyó invicto su participación en el Over40 Basket celebrado este fin de semana en las instalaciones de L'Alqueria

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:40

Pasan los meses y no se cansan de sumar títulos. Con este, ya son seis los trofeos que ha levantado el Unicaja femenino +50 desde ... que naciera este proyecto máster el pasado verano de 2024. Después de debutar con un espectacular quinto puesto en su primer gran cita, el Europeo FIMBA Máster de Pesaro (Italia), apenas un mes después de su creación, este equipo ha conquistado todo y cada uno de los torneos a los que se ha presentado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja femenino +50, imparable, levanta un nuevo trofeo en Valencia

El Unicaja femenino +50, imparable, levanta un nuevo trofeo en Valencia