La nueva temporada de la Liga Femenina Endesa se presenta en Madrid con muchas novedades

La Liga LF Endesa está de estreno. En un acto en la sede del 'naming sponsor' se han presentado las nuevas novedades de la temporada, ... entre ellas el nuevo 'claim' ('Nada nos detiene') un juego Fantasy con el que poder crear un equipo y competir con amigos, además del nuevo perfil de la LF Endesa en Instagram que informará de la actualidad de la competición.

Jugadoras de los equipos (en el caso del CAB Estepona, acudieron Noelia Masiá y Marina Gea) subieron al escenario para explicar en un titular cómo va a ir la temporada de sus equipos, definieron cómo llegan al primer torneo de la temporada con emojis y stickers, hicieron su equipo del nuevo Fantasy que se pondrá en marcha de con la primera jornada de la competición o se hicieron un 'selfie' para publicarlo en Instagram etiquetando a la nueva cuenta.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, dijo que « cuando eres la mejor Liga de Europa, un producto de tanto potencial, es porque hay mucho trabajo detrás. Y las protagonistas principales son las jugadoras, con un talento incuestionable. Pero detrás están los clubes, que quieren cada año ser más exigentes y profesionales. Añado aquí a árbitros, entrenadores, patrocinadores… y si a eso le unes a la participación de Endesa tenemos una competición en la que 'Nada nos detiene'».

Por su parte, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, expresó su gratitud a la Federación y a Endesa: «Aquí tenemos un buen ejemplo de la colaboración entre lo público y lo privado. Todos somos conscientes de que el baloncesto es el deporte con mayor número de licencias femeninas, está presidido por una mujer y tiene una liga potente con un listón muy alto deportivo y de visibilidad. El baloncesto español goza de muy buena salud».