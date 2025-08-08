María Roters, acierto y altura para el Unicaja Mijas

Sólo un día después de anunciar su primer fichaje para la nueva campaña, el de la base catalana Estel Puiggros, el Unicaja ha comunicado la ... segunda incorporación para su nuevo proyecto de Liga Challenge. Un refuerzo para la línea interior pero bastante versátil en el tiro, que sumará altura, acierto y experiencia. Se trata de la tinerfeña de raíces ucranianas pero pasaporte español, María Roters.

Esta jugadora de 1,83 de estatura y 24 años puede funcionar tanto como alero como ala-pívot y llega de firmar grandes cifras con el Adareva de Tenerife de la segunda categoría nacional, la misma en la que milita el Unicaja Mijas. El pasado curso promedió 12,5 puntos, destacando su 50,3% de acierto en el tiro de dos, 5,7 rebotes y 2,9 asistencias para 12 créditos de media de valoración, lo que la convirtió en una de las piezas clave del cuadro insular.

La proyección de Roters fue meteórica. Siendo aún júnior, salió de casa para recalar en la mítica cantera del Perfumerías Avenida, llegando a debutar incluso en la élite nacional, la Liga Femenina Endesa, en 2018. En su etapa universitaria optó por cruzar el charco y vivir la experiencia norteamericana, jugando en dos universidades de la NCAA. Acabada esta fase, regresó a España y se unió al Real Club Naútico de Tenerife, con el que logró ascender a la Liga Femenina 2. La siguiente campaña firmó por el Adareva, donde ha jugado las dos últimas campañas.

Además, Roters lleva años vistiendo la camiseta de la selección española, tanto en categorías inferiores (desde sub-15 hasta sub-20) hasta la actualidad, de la mano del combinado nacional absoluto de 3x3, con el que ha estado concentrada este verano.