Elena Moreno: «Aquí siempre lo he tenido todo, no se me ha hecho difícil renunciar a irme fuera»
Capitana del Unicaja Mijas ·A sus 21 años y tras toda una vida ligada al club, la malagueña, única jugadora de la provincia en el equipo cajista, toma la capitanía
Martes, 14 de octubre 2025, 00:25
Desde niña, soñó con vestir la camiseta cajista, lo que no podía imaginarse es que acabaría llegando a ser la capitana del primer equipo, siendo ... la única malagueña y también la única en vivir en primera persona la creación y crecimiento de la sección femenina, desde que esta se forjó en 2017 hasta hoy, con un Unicaja Mijas que pelea por ascender a la élite nacional. Elena Moreno (21 años), internacional con España y bronce mundial sub-23 en 3x3 el pasado mes, repasa la actualidad de su equipo y del baloncesto malagueño.
-Este verano ha comenzado una nueva etapa con la selección española, en este caso la de 3X3 y se ha estrenado nada menos que con un bronce mundial sub-23. ¿Cómo lo ha vivido?
-La verdad es que ha sido una gran sorpresa, quería meterme en el mundillo del 3x3 por estar en forma en verano y no parar y al final me ha encantado y he aprendido muchísimo del 3x3 para llevarlo también al 5x5. Ha sido una gran experiencia.
-Ya se acabó el verano y comenzó la temporada con el Unicaja Mijas. Esta campaña, por primera vez, será la única malagueña de la plantilla. ¿Le supone mayor responsabilidad?
-Desde que entré en el primer equipo siempre he querido transmitirle a la cantera que se puede llegar aquí, y ahora que soy la única tengo que seguir transmitiendo ese ADN cajista y enseñando que el trabajo da sus frutos.
-Es la única que, además, lleva en la sección femenina de Unicaja desde que se creó en 2017. ¿Qué balance hace de lo que ha vivido estos años?
-Cuando entré era tan pequeña que no recuerdo mucho. Sólo pensaba que era muy fuerte, desde que vi a mi hermano en la cantera del Unicaja, siempre quise jugar aquí. Personalmente he vivido un gran crecimiento personal, porque he pasado aquí todas las etapas de mi vida.
-El club siempre ha apostado por usted, pero también le ha sido fiel al club habiendo tenido ofertas externas. ¿Por qué ha querido quedarse siempre?
-Aquí siempre me han proporcionado la base, educación y estudios, y además este es el equipo de mi ciudad. Lo he tenido todo aquí, así que no se me ha hecho difícil el renunciar a irme fuera.
-¿Nunca se planteó aceptar una beca en Estados Unidos?
-Sí que me lo planteé, pero yo no lo tenía claro. Aquí en la UMA pienso que también se da facilidades a los que somos deportistas, se adaptan muy bien a mis horarios y a los viajes.
-Cursa Fiosioterapia, ¿en qué curso está?
-En tercero ya, empiezo las prácticas ya en enero.
«Tengo que seguir transmitiendo ese ADN cajista a la cantera, y que el trabajo da sus frutos»
-Por desgracia, cada vez es más habitual el éxodo de jugadoras a la NCAA. ¿Cree que la liga femenina debería mejorar para poder hacer frente a las ofertas económicas que reciben algunas jugadoras desde Estados Unidos?
-Creo que lo que está pasando es que las jugadoras más jóvenes ven la oportunidad de Estados Unidos como un salto directo a lo profesional, pero yo creo que debe haber un punto intermedio entre pasar de ser júnior y dar el salto a esa profesionalidad. Hay que tener cuidado porque muchas se van por esos contratos económicos, pero luego se pueden llevar un chasco deportivo, porque no es lo que esperaban. Siempre aconsejo a las más pequeñas para que tengan cuidado con eso, que lo piensen bien. Creo que en España vamos consiguiendo eso de ser profesionales y tener más facilidad para estudiar, se va igualando poco a poco.
-En lo que ha mejorado Málaga al menos es en que al fin tenemos a un equipo de referencia en la élite nacional, como es el CAB Estepona, y a otro luchando por subir desde la segunda categoría, el Unicaja Mijas. Lo que muchos se preguntan es, ¿dónde están las malagueñas? Porque entre ambos equipos sólo hay dos...
-Muchas se van, sí. Salen estas ofertas económicas y también publicitarias y las cogen. También hay que tener en cuenta que el baloncesto de allí y el de aquí son diferentes, así que las niñas deben preguntarse qué jugadoras quieren ser en el futuro.
-Este año pasa a ser capitana tras la salida de su amiga Marta Ortega al CAB Estepona. ¿La echa de menos? ¿Entendió que aceptase la oferta del CAB Estepona?
-Sí, la entiendo y como amiga y compañera, la apoyo como la que más. He crecido con ella y claro que he hecho de menos, el año pasado conseguimos ese 'flow' para liderar al equipo juntas, este año intentaré reflejarlo en solitario.
«Muchas se van a la NCAA por los contratos económicos, pero luego se pueden llevar un chasco»
-Ya ha comenzado la temporada con el Unicaja Mijas, con una plantilla muy renovada. ¿Qué se espera este año del equipo?
-Creo que es un equipo que va a sorprender. Nosotras estamos sin ningún tipo de presión después del resultado del año pasado y el club ha hecho un esfuerzo por buscar a jugadoras que den un salto de calidad a nivel físico. Hemos creado un grupo superbonito y vamos a ir partido a partido. Obviamente, como todos, el objetivo es buscar los 'play-off' y ascender.
-Después de alcanzar hasta la final por el ascenso el pasado año, sin esperarlo a priori, al menos, ya saben que pueden llegar hasta ahí...
-Claro, ya sabemos cómo podemos guiar un poco al equipo y Javi (entrenador) tiene muy claro el estilo de juego, pero vamos a ir sin ningún tipo de agobio por ascender.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión