Elena Moreno: «Aquí siempre lo he tenido todo, no se me ha hecho difícil renunciar a irme fuera»

Desde niña, soñó con vestir la camiseta cajista, lo que no podía imaginarse es que acabaría llegando a ser la capitana del primer equipo, siendo ... la única malagueña y también la única en vivir en primera persona la creación y crecimiento de la sección femenina, desde que esta se forjó en 2017 hasta hoy, con un Unicaja Mijas que pelea por ascender a la élite nacional. Elena Moreno (21 años), internacional con España y bronce mundial sub-23 en 3x3 el pasado mes, repasa la actualidad de su equipo y del baloncesto malagueño.

-Este verano ha comenzado una nueva etapa con la selección española, en este caso la de 3X3 y se ha estrenado nada menos que con un bronce mundial sub-23. ¿Cómo lo ha vivido?

-La verdad es que ha sido una gran sorpresa, quería meterme en el mundillo del 3x3 por estar en forma en verano y no parar y al final me ha encantado y he aprendido muchísimo del 3x3 para llevarlo también al 5x5. Ha sido una gran experiencia.

-Ya se acabó el verano y comenzó la temporada con el Unicaja Mijas. Esta campaña, por primera vez, será la única malagueña de la plantilla. ¿Le supone mayor responsabilidad?

-Desde que entré en el primer equipo siempre he querido transmitirle a la cantera que se puede llegar aquí, y ahora que soy la única tengo que seguir transmitiendo ese ADN cajista y enseñando que el trabajo da sus frutos.

-Es la única que, además, lleva en la sección femenina de Unicaja desde que se creó en 2017. ¿Qué balance hace de lo que ha vivido estos años?

-Cuando entré era tan pequeña que no recuerdo mucho. Sólo pensaba que era muy fuerte, desde que vi a mi hermano en la cantera del Unicaja, siempre quise jugar aquí. Personalmente he vivido un gran crecimiento personal, porque he pasado aquí todas las etapas de mi vida.

-El club siempre ha apostado por usted, pero también le ha sido fiel al club habiendo tenido ofertas externas. ¿Por qué ha querido quedarse siempre?

-Aquí siempre me han proporcionado la base, educación y estudios, y además este es el equipo de mi ciudad. Lo he tenido todo aquí, así que no se me ha hecho difícil el renunciar a irme fuera.

-¿Nunca se planteó aceptar una beca en Estados Unidos?

-Sí que me lo planteé, pero yo no lo tenía claro. Aquí en la UMA pienso que también se da facilidades a los que somos deportistas, se adaptan muy bien a mis horarios y a los viajes.

-Cursa Fiosioterapia, ¿en qué curso está?

-En tercero ya, empiezo las prácticas ya en enero.

-Por desgracia, cada vez es más habitual el éxodo de jugadoras a la NCAA. ¿Cree que la liga femenina debería mejorar para poder hacer frente a las ofertas económicas que reciben algunas jugadoras desde Estados Unidos?

-Creo que lo que está pasando es que las jugadoras más jóvenes ven la oportunidad de Estados Unidos como un salto directo a lo profesional, pero yo creo que debe haber un punto intermedio entre pasar de ser júnior y dar el salto a esa profesionalidad. Hay que tener cuidado porque muchas se van por esos contratos económicos, pero luego se pueden llevar un chasco deportivo, porque no es lo que esperaban. Siempre aconsejo a las más pequeñas para que tengan cuidado con eso, que lo piensen bien. Creo que en España vamos consiguiendo eso de ser profesionales y tener más facilidad para estudiar, se va igualando poco a poco.

-En lo que ha mejorado Málaga al menos es en que al fin tenemos a un equipo de referencia en la élite nacional, como es el CAB Estepona, y a otro luchando por subir desde la segunda categoría, el Unicaja Mijas. Lo que muchos se preguntan es, ¿dónde están las malagueñas? Porque entre ambos equipos sólo hay dos...

-Muchas se van, sí. Salen estas ofertas económicas y también publicitarias y las cogen. También hay que tener en cuenta que el baloncesto de allí y el de aquí son diferentes, así que las niñas deben preguntarse qué jugadoras quieren ser en el futuro.

-Este año pasa a ser capitana tras la salida de su amiga Marta Ortega al CAB Estepona. ¿La echa de menos? ¿Entendió que aceptase la oferta del CAB Estepona?

-Sí, la entiendo y como amiga y compañera, la apoyo como la que más. He crecido con ella y claro que he hecho de menos, el año pasado conseguimos ese 'flow' para liderar al equipo juntas, este año intentaré reflejarlo en solitario.

-Ya ha comenzado la temporada con el Unicaja Mijas, con una plantilla muy renovada. ¿Qué se espera este año del equipo?

-Creo que es un equipo que va a sorprender. Nosotras estamos sin ningún tipo de presión después del resultado del año pasado y el club ha hecho un esfuerzo por buscar a jugadoras que den un salto de calidad a nivel físico. Hemos creado un grupo superbonito y vamos a ir partido a partido. Obviamente, como todos, el objetivo es buscar los 'play-off' y ascender.

-Después de alcanzar hasta la final por el ascenso el pasado año, sin esperarlo a priori, al menos, ya saben que pueden llegar hasta ahí...

-Claro, ya sabemos cómo podemos guiar un poco al equipo y Javi (entrenador) tiene muy claro el estilo de juego, pero vamos a ir sin ningún tipo de agobio por ascender.