Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PEDRO QUERO
Baloncesto

Elena Moreno: «Aquí siempre lo he tenido todo, no se me ha hecho difícil renunciar a irme fuera»

Capitana del Unicaja Mijas ·

A sus 21 años y tras toda una vida ligada al club, la malagueña, única jugadora de la provincia en el equipo cajista, toma la capitanía

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 14 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Desde niña, soñó con vestir la camiseta cajista, lo que no podía imaginarse es que acabaría llegando a ser la capitana del primer equipo, siendo ... la única malagueña y también la única en vivir en primera persona la creación y crecimiento de la sección femenina, desde que esta se forjó en 2017 hasta hoy, con un Unicaja Mijas que pelea por ascender a la élite nacional. Elena Moreno (21 años), internacional con España y bronce mundial sub-23 en 3x3 el pasado mes, repasa la actualidad de su equipo y del baloncesto malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  6. 6 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  7. 7 Llegan los primeros viajeros de la nueva conexión aérea directa entre Málaga y Seúl
  8. 8 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10 Avanzan los trámites urbanísticos para la reapertura de Tívoli World

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Elena Moreno: «Aquí siempre lo he tenido todo, no se me ha hecho difícil renunciar a irme fuera»

Elena Moreno: «Aquí siempre lo he tenido todo, no se me ha hecho difícil renunciar a irme fuera»