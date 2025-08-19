El CAB Estepona y el Unicaja Mijas, a por el título de la Copa de Andalucía

Como cada verano, llega una de las citas de pretemporada más esperadas para los principales equipos femeninos de baloncesto de la provincia: el recién ascendido ... a la Liga Endesa CAB Estepona y el Unicaja Mijas de Liga Challentge. Se trata de la Copa Andalucía Viajes Azul Marino 2025, que se celebrará en el Pabellón La Lobilla de Estepona el fin de semana del 20 y 21 de septiembre.

Esta nueva edición del torneo, impulsado por la Federación Andaluza de Baloncesto, cambiará su formato para acoger a un participante más, el Doc Gardenstore CB Sevilla Femenino, que ascendió al cierre de la pasada campaña a la segunda categoría nacional, donde cohabitará con el Unicaja Mijas de Javier Pérez de los Reyes.

Al haber tres participantes en el evento, se disputarán en esta ocasión dos partidos. En el primero de ellos, se medirán los dos equipos de la categoría de plata, el de Málaga capital y el de Sevilla, el sábado 20 a las 12.30 horas. De aquí saldrá el rival del CAB Estepona de Francis Tomé en la gran final del domingo 21, también a las 12.30 horas.

Un buen test de alto nivel en el tramo final de la pretemporada para estos tres conjuntos andaluces, los mejor posicionados de las ligas nacionales. Cabe recordar que el Unicaja Mijas comenzará la Liga Challenge el sábado 27 de septiembre en casa del Adareva de Tenerife, a las 19.00 horas, mientras que el debut del CAB Estepona en la Liga Femenina Endesa será el sábado 4 de octubre, en su feudo, ante el poderoso Spar Girona, a las 17.30 horas.

En lo que respecta a esta Copa de Andalucía, el vigente campeón del torneo, el Unicaja Mijas, que ganó el pasado verano al CAB Estepona en un igualado encuentro (66-60) intentará revalidar su corona ante un conjunto local muy reforzado cara a la histórica campaña de su debut en la élite española.