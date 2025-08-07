La base Estel Puiggros abre el capítulo de fichajes del nuevo Unicaja Mijas

Después de conocerse las renovaciones de la capitana e internacional malagueña Elena Moreno, así como las de Celia García, Sofía Galerón y Alba Orois, el ... Unicaja Mijas abre el capítulo de los fichajes para su nuevo proyecto cara a su tercera campaña consecutiva en Liga Challenge. Y para esta temporada 2025-26 en la segunda categoría nacional, este apartado de nuevas caras comienza con la catalana Estel Puiggros.

Natural de Manresa, se trata de una directora de juego de 24 años y 1,76 de estatura, formada en la cantera del Segle XXI, un club con una dilatada trayectoria de talentos en el baloncesto femenino. Como muchas otras jugadoras, en la etapa universitaria optó por cruzar el charco y marcharse a Estados Unidos, compitiendo en la NCAA con la Ball State University. Fue ya la pasada campaña cuando regresó al país, concretamente a las filas del Recoletas Zamora de Liga Challenge. Fue aquí, midiéndose hasta en cuatro ocasiones al Unicaja Mijas, cuando el club ya puso la mira en ella. Es más, fueron las de Javier Pérez de los Reyes las que eliminaron al cuadro zaragozano en las semifinales de los 'play-off' de ascenso a la Liga Endesa.

Estel participó en 32 partidos de Liga, promediando 8,3 puntos, 3,2 rebotes, 1,7 recuperaciones y 1,3 asistencias en 22 minutos de juego. A lo que cabe destacar, con respecto a su palmarés, que ha vestido la camiseta de la selección española en categorías inferiores. Participó en el Mundial sub-17 (2018), el Europeo sub-18 (2019) y el Torneo Femenino sub-20 (2021), en el que firmó 11,4 puntos, 2,8 rebotes y 1,2 asistencias.