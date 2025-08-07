Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Baloncesto

La base Estel Puiggros abre el capítulo de fichajes del nuevo Unicaja Mijas

La catalana de 24 años se formó en la NCAA y el pasado curso fue rival de las malagueñas en el Recoletas Zamora, donde firmó buenos números

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:40

Después de conocerse las renovaciones de la capitana e internacional malagueña Elena Moreno, así como las de Celia García, Sofía Galerón y Alba Orois, el ... Unicaja Mijas abre el capítulo de los fichajes para su nuevo proyecto cara a su tercera campaña consecutiva en Liga Challenge. Y para esta temporada 2025-26 en la segunda categoría nacional, este apartado de nuevas caras comienza con la catalana Estel Puiggros.

