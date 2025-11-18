Fase previa Minicopa Endesa 2025: equipos, grupos y calendario

La Minicopa Endesa ya tiene hoja de ruta. Los 16 participantes conocen su camino para poder aspirar a uno de los 6 billetes disponibles a ... la fase final del torneo del próximo febrero (18-22), también en la capital del Turia. El anfitrión Valencia Basket y el Barça, campeón de la última edición del torneo, ya están clasificados.

La fase inicial se jugará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, con la Fonteta y L'Alqueria (Pista Central y Pista 4) como escenarios y la entrada gratuita para todos los aficionados. El Unicaja-Bilbao Basket abrirá el telón a las 16.00 horas del viernes, con otros 7 encuentros programados para esa tarde. El sábado será el día grande, con 16 partidos desde las 9 de la mañana en una jornada maratoniana que finalizará con el Joventut Badalona-Casademont Zaragoza de las 20:15. Además del conjunto vasco, el Unicaja tendrá como rivales al Caja Siete Canarias y al Morabanc Amdorra.

Los 16 equipos han sido divididos en cuatro grupos. En el A medirán fuerzas Real Madrid, UCAM Murcia Polymec, Bàsquet Girona y Oteclima Granada. En el B, Unicaja, Cajasiete Fundación Canarias, Bilbao Basket y MoraBanc Andorra Undercoverlab. El C lo conforman Tirma Gran Canaria, Occident Bàsquet Manresa, Cochesinternet Lleida y San Pablo Burgos Segura y Mayor. Por último, el D enfrentará a Joventut Badalona, Casademont Zaragoza, Baskonia y Río Breogán.

La dinámica es sencilla. Cada equipo jugará contra sus tres rivales del grupo buscando un liderato que le daría automáticamente el pasaporte a la fase final del torneo. Además de los cuatro campeones de grupo, habrá otras dos plazas más en juego el domingo, con los segundos clasificados midiéndose entre sí para alcanzar su sueño.

Finalmente, La Fonteta vivirá el domingo 30 el emocionante fin de fiesta, con dos «finalísimas» (10:15 y 12:15) antes de la entrega de medallas y la tradicional foto de familia en la que estarán presentes los más de 200 niños participantes.

Minicopa: El Calendario

16:00. (B) Unicaja - Bilbao Basket. Fonteta.

16:15. (B) Fundación CB Canarias - MoraBanc Andorra Undercoverlab. Central Alquería.

17:30. (A) UCAM Murcia Polymec - Otedima Granada. Pista 4 Alquería.

18:00. (A) Real Madrid - Bàsquet Girona. Fonteta.

18:15. (D) Joventut Badalona - Baskonia. Central Alquería.

19:30. (C) Tirma Gran Canaria - San Pablo Burgos Segura y Mayor. Pista 4 Alquería.

20:00. (C) Occident Bàsquet Manresa - Cochesinternet Lleida. Fonteta.

20:15. (D). Casademont Zaragoza - Río Breogán. Central Alquería.

Sábado 29 de noviembre

9:00. (A) Bàsquet Girona - Oteclima Granada. Central Alquería.

9:15. (A) Real Madrid - UCAM Murcia Polymec. Fonteta.

9:30. (B) Bilbao Basket - Cajasiete Fundación CB Canarias. Pista 4 Alquería.

11:00. (B). MoraBanc Andorra Undercoverlab - Unicaja. Central Alquería.

11:15. (C) Cochesinternet Lleida - Tirma Gran Canaria. Fonteta.

11:30. (C) San Pablo Burgos Segura y Mayor - Occident Bàsquet Manresa. Pista 4 Alquería.

13:00. (D) Baskonia - Casademont Zaragoza. Central Alquería.

13:15. (D) Río Breogán - Joventut Badalona. Fonteta.

16:00. (A) Oteclima Granada - Real Madrid. Fonteta.

16:15. (A) UCAM Murcia Polymec - Bàsquet Girona. Fonteta.

17:45. (B) Bilbao Basket - MoraBanc Andorra Undercoverlab. Pista 4 Alquería.

18:00. (C) Cochesinternet Lleida - San Pablo Burgos Segura y Mayor. Central Alquería.

18:15. (B) Unicaja - Cajasiete Fundación CB Canarias. Fonteta.

19:45. (D) Baskonia - Río Breogán. Pista 4 Alquería.

20:00. (C) Tirma Gran Canaria - Occident Bàsquet Manresa. Central Alquería.

20:15. (D) Joventut Badalona - Casademont Zaragoza. Fonteta.

Domingo 30 de noviembre

10:15. 2º Grupo A - 2º Grupo B. Fonteta

12:15. 2º Grupo C - 2º Grupo D. Fonteta.

13:45. Entrega de medallas. Fonteta.