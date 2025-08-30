La España de Saint-Supéry y la Polonia de Balcerowski vuelven a jugar este sábado

El Eurobasket es una rueda que no dejará de girar hasta la final. El jueves disputaron su primer partido el malagueño Mario Saint-Supéry, cuyo ... combinado, el de todos, España, no pudo con Georgia; y el pívot Olek Balcerowski, una de las piezas clave de Polonia, fue clave en el triunfo de su combinado ante la Eslovenia de Luka Doncic, anotando 11 puntos, capturando seis rebotes y disputando más de 26 minutos. Es el único representante del actual plantel de jugadores que disputa la competición continental. El malagueño, por su lado, estuvo más discreto.

Este sábado, a las 20.30 horas, España se verá las caras con Bosnia en el Grupo C y Polonia se medirá a Israel en el Grupo D. Ambos partidos se jugarán en el mismo horario. El Unicaja, de haber cedido a todos sus internacionales (de los cuatro que había previstos sólo ha acudido uno), vería esta noche un duelo entre Alberto Díaz, que estaba previsto que fuera uno de los hombres fuertes de España, y Castañeda, internacional con Bosnia. Las lesiones los han dejado fuera.

El combinado que dirige Scariolo ha de ganar si quiere estar en la siguiente fase. La derrota ante Georgia le deja parcialmente fuera de la fase de grupos, aunque aún le quedan cuatro envites por delante. Polonia, en cambio, sí ha arrancado con buen pie su andadura continental.

Además, la Alemania del asistente de Ibon Navarro, Alberto Miranda, ganó este viernes a la Suecia de Melwin Pantzar (105-83). El fichaje del Unicaja, que jugará esta temporada cedido en el Surne Bilbao, anotó 18 puntos y fue el mejor de su equipo pese a la derrota. Este sábado, además, Alemania se medirá a Lituania (12.30 horas) y Suecia a Gran Bretaña (15.30 horas).