Saint-Supéry, ante Georgia. FIBA
Eurobasket 2025

La España de Saint-Supéry y la Polonia de Balcerowski vuelven a jugar este sábado

El combinado de Scariolo se medirá a Bosnia con la obligación de ganar y recuperar el paso tras 'pinchar' en su primer partido

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:02

El Eurobasket es una rueda que no dejará de girar hasta la final. El jueves disputaron su primer partido el malagueño Mario Saint-Supéry, cuyo ... combinado, el de todos, España, no pudo con Georgia; y el pívot Olek Balcerowski, una de las piezas clave de Polonia, fue clave en el triunfo de su combinado ante la Eslovenia de Luka Doncic, anotando 11 puntos, capturando seis rebotes y disputando más de 26 minutos. Es el único representante del actual plantel de jugadores que disputa la competición continental. El malagueño, por su lado, estuvo más discreto.

