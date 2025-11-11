El dominicano Wilmer Mejía, refuerzo anotador para el Unicaja Alhaurín de la Torre

El Unicaja sigue fortaleciendo su equipo en la Liga U22 y ha anunciado la incorporación del jugador dominicano Wilmer Mejía. El caribeño llega al filial ... cajista que ocupa la última posición en la nueva competición de canteras.

Wilmer Mejía es un alero de 20 años con una gran capacidad anotadora. En las últimas campañas ha militado en distintos equipos de su país e incluso tuvo una breve experiencia en Estados Unidos. El Unicaja añade una pieza muy ofensiva, pues Mejía firmó varios partidos por encima de 40 puntos en los últimos meses antes de que el club cajista lograse cerrar su contratación después de superar algunos problemas burocráticos.

Mejía no sólo destaca por su facilidad para anotar, sino también por su físico, aunque ahora tendrá que hacer la transición táctica al baloncesto europeo. Así, el club cajista ya cuenta con tres jugadores de nacionalidad dominicana. En el equipo de la Liga ACB está Christian Duarte, mientras que en el femenino está Cesarina Capellán y ahora llega el joven Mejía.

El alero llega a España tras ganar la Liga Nacional de Desarrollo Primera Division en su país con el Bameso. El nuevo jugador cajista fue elegido MVP tras promediar 22 puntos, a pesar de que sólo pudo disputar diez partidos.