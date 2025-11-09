Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Desconcierto y paso atrás

El Unicaja no puede competir sin su identidad, porque cuando pierde el rebote y la agresividad, pierde también el alma

Pedro Ramírez

Pedro Ramírez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

El Unicaja ofreció en Andorra su peor versión de la temporada. El partido se explicaría con una sola estadística: 41 rebotes del MoraBanc por sólo ... 23 del equipo malagueño. Sin rebote no hay ritmo, y sin ritmo, no hay Unicaja. El equipo de Ibon Navarro, acostumbrado a construir su juego desde la defensa, la actitud y el control del tablero, se vio completamente superado en todos los ámbitos del juego.

