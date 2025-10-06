Cómo ver los partidos del Unicaja en la BCL por la plataforma 'Courtside 1891'

El cambiante panorama televisivo del baloncesto español y europeo llega también a la Basketball Champions league y afectará al Unicaja, que por el momento sólo ... se podrá ver pagando, bajo suscripción. La única plataforma que emitirá los encuentros de la primera competición continental de clubes de la FIBA los emitirá 'Courtside 1891', la plataforma oficial del organismo internacional, cuyo precio es de 25,99 euros al año.

Por el momento no hay otras formas de acceder al 'streaming' del partido, aunque fuentes del club afirman a este periódico que de aquí al miércoles, día del estreno del Unicaja en la Champions, podría haber novedades respecto a la retransmisión. 101 Televisión, que había dado en abierto los encuentros del Unicaja en Europa estas últimas campañas, no ha anunciado todavía nada al respecto. Teledeporte, por el momento, tampoco tiene el partido en su programación del día.

El Unicaja se estrenará ante el Mersin turco el miércoles a las 20.30 horas, en el Martín Carpena, como local. Queda emparejado, en esta primera fase de la competición, además, con el Filou Oostende (igual que el año pasado) y el Karditsa Iaponiki griego. Defenderá su doble corona como máximo favorito, pese al incremento del nivel este año con la llegada de nuevos equipos de renombre.