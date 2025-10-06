Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Duarte, Tyson Pérez, Perry y Djedovic, en el encuentro ante el Surne Bilbao. Marilú Báez
Basketball Champions League

Cómo ver los partidos del Unicaja en la BCL por la plataforma 'Courtside 1891'

Por el momento, los encuentros de la competición FIBA sólo se podrán ver bajo suscripción, aunque no se descartan novedades

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:52



El cambiante panorama televisivo del baloncesto español y europeo llega también a la Basketball Champions league y afectará al Unicaja, que por el momento sólo ... se podrá ver pagando, bajo suscripción. La única plataforma que emitirá los encuentros de la primera competición continental de clubes de la FIBA los emitirá 'Courtside 1891', la plataforma oficial del organismo internacional, cuyo precio es de 25,99 euros al año.

