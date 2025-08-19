Castañeda, señalado por el seleccionador de Bosnia

El escolta cajista Xavier Castañeda está viviendo un verano algo movido en la selección de Bosnia. Son seis meses los que ha estado sin representar ... al equipo nacional, por lesión, hasta este verano. El seleccionador, Adis Beciragic, ha señalado al jugador en algunas ocasiones ya, de forma reciente, quejándose de su estado de forma y poniendo el foco en el impacto que ello tiene el juego del equipo. Se refirió a lo grupal en un momento y al estadounidense en particular en otro.

«Cuando iniciamos este programa de preparación, esperábamos, pretendíamos y planeábamos que fuera un poco diferente. En primer lugar, esperábamos desde el principio que contaríamos con Castañeda, uno de nuestros jugadores más importantes. Eso ralentizó nuestros planes desde el principio. No basta con venir y decir: 'Cuando llegue el Eurobasket, jugaré'. Eso hay que ganárselo y se lo estamos ganando ahora mismo. Estamos intentando, mediante charlas y reuniones, explicarles a los jugadores que ningún entrenamiento puede ser amistoso, y mucho menos un partido. Sinceramente, fue como si estuviéramos jugando un 'all-star' de la NBA», dijo a nivel general, para referirse, en otro momento, personalmente a él: «Castañeda está está completamente fuera de forma. Empezó a entrenar hace apenas unos días. En el partido contra Montenegro, según él, solo jugó tres minutos, solo para familiarizarse con la cancha. Creo que eso nos está frenando mucho en el aspecto táctico».

El cajista ha sido la carta del jugador nacionalizado que el seleccionador ha escogido para la competición continental, descartado al pívot NBA Luka Garza porque, asegura, necesitaban reforzar la posición del base. Cuestión de urgencia.

Beciragic, que ya se quejó de que se perdiera la gira por China para pasar los exámenes médicos y físicos con el Unicaja, dijo, hace ya algunos días, que el jugador no se estaba entrenando y sólo estaba jugando cinco contra cinco. A una semana del Eurobasket, la situación no está siendo la más sencilla para el cajista.