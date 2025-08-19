Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Xavier Castañeda, calentando en un partido con Bosnia. FIBA

Castañeda, señalado por el seleccionador de Bosnia

«Está completamente fuera de forma, nos está frenando en el aspecto táctico», dijo Adis Beciragic sobre el escolta del Unicaja

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 20:28

El escolta cajista Xavier Castañeda está viviendo un verano algo movido en la selección de Bosnia. Son seis meses los que ha estado sin representar ... al equipo nacional, por lesión, hasta este verano. El seleccionador, Adis Beciragic, ha señalado al jugador en algunas ocasiones ya, de forma reciente, quejándose de su estado de forma y poniendo el foco en el impacto que ello tiene el juego del equipo. Se refirió a lo grupal en un momento y al estadounidense en particular en otro.

