¿En qué canales se verá al Unicaja por televisión y cuánto costará?

La Liga ACB anunciará en breve un nuevo acuerdo para la venta de sus derechos de televisión a DAZN para las próximas tres temporadas por ... menos dinero del que ahora percibía, pero con la posibilidad de que haya un partido en abierto cada jornada. La decisión de los clubes acaba con 15 años de emisiones en Movistar en los que las retransmisiones ganaron en calidad, pero perdieron audiencia al ser una plataforma de pago.

En realidad, el escenario no cambia mucho, pues los aficionados tendrán que seguir rascándose el bolsillo para ver baloncesto, aunque quedará el consuelo de ese encuentro en abierto que ofrecerá Televisión Española en alguno de sus canales: La1 La2, Teledeporte o la versión web de este último.

Ahora se discuten las condiciones finales de ese acuerdo y la 'cuota' en abierto que tendrá cada equipo, pues si fuese por tirón mediático los grandes equipos de la Liga serían siempre los elegidos, principalmente el Madrid y el Barcelona. La televisiones autonómicas vasca y catalana podrían entrar en la puja por encuentros, mientras que Canal Sur está a la expectativa. Según se indicó, desde la televisión andaluza, desde la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) no se le ha comunicado que exista esta posibilidad. Desde el ente autonómico se indicó que el sistema de elección condicionará las retransmisiones y que no se decidirá «a la carta». Fuentes no oficiales indicaron que las autonómicas tendrían que pagar unos 800.000 euros por la emisión de partidos de la Liga ACB en abierto. Todo esto está pendiente de que DAZN y la Liga ACB hagan oficial el nuevo contrato de televisión.

A pesar de ese guiño de los partidos gratis, que representa una ventana publicitaria interesante para los clubes, la realidad es que habrá que seguir pagando por ver el baloncesto. DAZN establece actualmente distintos precios según el deporte. El plan anual del fútbol cuesta 9,99 al mes. Para el motor, el precio es de 19,99 al mes, mientras que por 24,99 se pueden ver todos los contenidos, menos la liga de Segunda. Si se quiere también esta última, el pago es de 34,99 mensuales.

DAZN incluye también desde la temporada pasada los partidos de la Basketball Champions League que disputa el Unicaja. Lo hace por el canal Courtside 1981 de la FIBA, que cuesta 9,99 al mes. Sin embaergo, pagando 25,99 al año directamente a Courtside se pueden ver en esta plataforma todos los eventos de la FIBA o si se prefiere, 3,99 semanales por la Champions.

En relación a la competición europea, 101 Televisión la ha ofrecido con éxito en las últimas campañas y ha salido en ayuda del Unicaja, pues ningún canal se interesó por sus derechos. De momento, la cadena malagueña no ha tenido contactos con la Champions para la próxima temporada, aunque se es optimista.

La entrada en escena de DAZN no es la única novedad en el baloncesto televisado para la próxima temporada. Amazon comenzará a emitir la NBA en Prime Vídeo, aunque algunos partidos podrían ser ofrecidos también por Movistar. Prime ofrecerá 87 encuentros de fase regular con todos los torneos y la fase por el título con la suscripción habitual a esta plataforma.

Por último, pese al revés con la Liga ACB, Movistar amplió hasta 2031 el acuerdo para ofrecer la Euroliga y la Eurocup. La plataforma de Telefónica ofrecerá cinco encuentros por jornada de la máxima competición continental y los dos más destacados serán gratis para los abonados a Movistar Plus.