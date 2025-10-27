Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fitipaldo y Perry, el sábado. ACB Fotos
Liga Endesa

El calendario da una tregua al Unicaja

Tras el 'Tourmalet' inicial en la Liga Endesa, con tres partidos seguidos de primer nivel, la aparente dificultad de los duelos venideros suavizará ahora

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:20

El Unicaja afrontará, a partir de ahora, un segundo tramo bien diferenciado en su temporada. Al menos a priori. Tras un maratoniano inicio de campaña, ... con la Intercontinental y la Supercopa como primeros platos, se enfrentó al Surne Bilbao, al Gran Canaria, al Barcelona y al Tenerife en las primeras cuatro jornadas de la Liga Endesa. Un particular puerto de montaña que ha conseguido 'escalar' resolviendo favorablemente la mitad de los triunfos. Entre tanto, duelos de BCL ante el Mersin y el Karditsa, en casa y en Grecia, dos falsos llanos en este particular Tourmalet. Ahora, una vez pasado el primer gran paso de montaña del curso, la pendiente suaviza con la llegada del cambio de hora y una serie de duelos que se presentan más asequibles. Todo lo asequibles que pueden ser en una competición tan reñida como la ACB.

