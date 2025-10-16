Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Satoranski, durante el partido ante el Dubái Basketball. EFE
Liga Endesa

El Barcelona pierde en Dubái antes de medirse al Unicaja

El conjunto azulgrana ganó al Maccabi el martes, pero claudicó en los Emiratos Árabes por 83-78

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:34

Comenta

El Barcelona llegará a Málaga tras una semana dura en la Euroliga en la que ganó un partido y perdió otro. Si el martes venció ... al Maccabi en su exilio de Belgrado, este jueves cayó ante el Dubái Basketball en un encuentro muy cerrado que se decidió por pequeños detalles en el último cuarto (83-78).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

