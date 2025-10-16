El Barcelona pierde en Dubái antes de medirse al Unicaja

El Barcelona llegará a Málaga tras una semana dura en la Euroliga en la que ganó un partido y perdió otro. Si el martes venció ... al Maccabi en su exilio de Belgrado, este jueves cayó ante el Dubái Basketball en un encuentro muy cerrado que se decidió por pequeños detalles en el último cuarto (83-78).

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum del partit a Dubai. pic.twitter.com/pGxyctOhfg — Barça Basket (@FCBbasket) October 16, 2025

El conjunto azulgrana tuvo muchos altibajos a lo largo del partido. Empezó mal con un primer cuarto en el que fue totalmente superado por el nuevo equipo en la Euroliga. Un parcial de 24-15 reflejaba los problemas del conjunto azulgrana, que reaccionó en el segundo acto para llegar al descanso ganando por un punto, 33-34.

Sin embargo, la mejoría del Barcelona no tuvo continuidad y de nuevo incidió en la irregularidad del comienzo. Lo peor llegó en el último cuarto, cuando pasó de empatar a 63 en el minuto 33 hasta sólo anotar diez puntos en los últimos seis minutos Shengelia y Brizuela, con 19 puntos cada uno, fueron los más destacados del conjunto que dirige Joan Peñarroya.