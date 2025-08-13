El Baloncesto Sevilla no jugará en la ACB y habrá Liga de 18 equipos

Ya hay fallo: el Baloncesto Sevilla no competirá en la ACB la próxima temporada y habrá Liga Endesa de 18 equipos, sin novedades en el ... formato respecto a la pasada campaña. Lo hará sin el antiguo Betis y con el repescado Covirán Granada, el mejor clasificado de los dos que descendieron, tras el 'no' del juez a la inscripción del club en la máxima categoría tras lograr el ascenso en los 'play-off' de la Primera FEB el pasado curso. La justicia da la razón a la ACB, que decidió en la Asamblea del pasado 24 de julio que el cuadro hispalense no cumplía con los requisitos para ser inscrito en la máxima categoría.

Todo apuntaba a que sería este martes cuando el juez del Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona fallara a favor de una u otra parte, aunque finalmente fue este miércoles cuando se anunció la decisión. Esta situación deja en jaque al conjunto sevillano, que no fue inscrito en la Primera FEB y queda abocado a la liquidación y posterior desaparición. El presidente, Pedro Fernández, apostó todo a la carta de la ACB... y le ha salido cruz. La situación ahora mismo es extrema, pues quedan pagos por hacer y todas las ayudas comprometidas eran para jugar en la máxima categoría.

Así comunicó la ACB ala decisión de la justicia: «El juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la acb. Se reafirma la decisión de la Asamblea del pasado 24 de julio y la Liga Endesa 2025-26 la compondrán 18 equipos».

Entre las situaciones que se desbloquean a continuación está el calendario, que podría ser anunciado en cualquier momento. No descansará ningún equipo cada fin de semana y el formato de la competición será el mismo que la pasada campaña. En el Unicaja están expectantes por conocer el orden en el que se enfrentarán a sus rivales esta campaña. El baloncesto andaluz, de este modo, tendrá los mismos representantes esta campaña que el pasado curso: el Unicaja y el Covirán Granada.