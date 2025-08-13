Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla. María Guerra
Liga Endesa

El Baloncesto Sevilla no jugará en la ACB y habrá Liga de 18 equipos

El juez desestimó las cautelares del equipo hispalense, que tampoco fue inscrito en la Primera FEB y queda al borde de la desaparición

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:58

Ya hay fallo: el Baloncesto Sevilla no competirá en la ACB la próxima temporada y habrá Liga Endesa de 18 equipos, sin novedades en el ... formato respecto a la pasada campaña. Lo hará sin el antiguo Betis y con el repescado Covirán Granada, el mejor clasificado de los dos que descendieron, tras el 'no' del juez a la inscripción del club en la máxima categoría tras lograr el ascenso en los 'play-off' de la Primera FEB el pasado curso. La justicia da la razón a la ACB, que decidió en la Asamblea del pasado 24 de julio que el cuadro hispalense no cumplía con los requisitos para ser inscrito en la máxima categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  6. 6

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  7. 7 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  8. 8 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  9. 9 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  10. 10 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Baloncesto Sevilla no jugará en la ACB y habrá Liga de 18 equipos

El Baloncesto Sevilla no jugará en la ACB y habrá Liga de 18 equipos