Audige, muy serio en el triunfo de Jamaica ante Puerto Rico

El que se perfila como recambio de Castañeda en el Unicaja, el exterior estadounidense Chase Audige, cuajó un partido muy serio con su selección, Jamaica, ... en el triunfo ante Puerto Rico. Anotó 11 puntos (4/8 en tiros de dos, 0/8 en triples y 3/3 en tiros libres), cogió cuatro rebotes (dos en ataque y dos en defensa) y repartió seis asistencias, logrando un total de 11 créditos de valoración al final. Jamaica, aunque por la mínima, se llevó el triunfo (92-90).

Para Jamaica fue un partido especial, de los que más. Se trató de su debut en los clasificatorios para el Mundial, en el que se estrenaron de una manera muy seria. Jugó 31:52 minutos y fue el segundo jugador más utilizado por el seleccionador, Richard Turner. Sólo estuvo superado, en minutos, por Andrew Thelwell (36:08). El mejor de todos fue Kofi Cockburn, que anotó 26 puntos y cogió 15 rebotes en media hora de partido. Un doble-doble bien nutrido.

El jugador de 26 años y 1,93 metros de altura será el próximo fichaje del Unicaja. Juega de escolta y será el recambio de Castañeda, que no seguirá en el equipo una vez que se reanude la competición el próximo fin de semana. El jugador tiene contrato con el Bosna Sarajevo, que compite en la Liga de Bosnia y en la FIBA Europe Cup. Se incorporará al equipo que dirige Ibon Navarro en cuanto quede desvinculado del conjunto bosnio.

Se trata de un jugador de buenas condiciones físicas y técnicas, aunque con una corta experiencia profesional. Este curso afronta su segunda campaña profesional (jugó en el Oostende de la Liga de Bélgica el año pasado) y ahora tendrá que demostrar en un equipo de primer nivel europeo.