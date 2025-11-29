Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chase Audige, durante el Jamaica-Puerto Rico. FIBA
Mercado de fichajes

Audige, muy serio en el triunfo de Jamaica ante Puerto Rico

El que se perfila como recambio de Castañeda en el Unicaja, ahora mismo en el Bosna Sarajevo, anotó 11 puntos, cogió cuatro rebotes y repartió seis asistencias con su selección

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:21

El que se perfila como recambio de Castañeda en el Unicaja, el exterior estadounidense Chase Audige, cuajó un partido muy serio con su selección, Jamaica, ... en el triunfo ante Puerto Rico. Anotó 11 puntos (4/8 en tiros de dos, 0/8 en triples y 3/3 en tiros libres), cogió cuatro rebotes (dos en ataque y dos en defensa) y repartió seis asistencias, logrando un total de 11 créditos de valoración al final. Jamaica, aunque por la mínima, se llevó el triunfo (92-90).

