Los aspectos clave del juego que el Unicaja busca mejorar

El éxito del Unicaja en las últimas temporadas se ha cimentado por un estilo de juego reconocible que hasta se puede decir que ha creado ... escuela entre otros equipos de la Liga ACB. La realidad es que el conjunto malagueño hizo suyos algunas apuestas tácticas que desarrolló el Telekom Bonn que ganó la Champions en la Final Four de 2023 cuando estaba dirigido Tuomas Iisalo, ahora técnico de los Memphis Grizzlies de la NBA.

Aquellas líneas maestras de juego directo, vertical, agresivo, de anotar en los primeros segundos de cada posesión y de cómo organizar el rebote defensivo se convirtieron en automatismos que ahora aparecen de forma intermitente. Los cambios en la plantilla y el estilo de los fichajes obligan a un periodo de reajuste para tratar de poner en valor esas señas de identidad. Quizá habrá que esperar hasta enero, como dijo Ibon Navarro, pero si las piezas van encajado, todo llegará.

Partiendo de la base de que el Unicaja mantiene un buen nivel competitivo, hay una gran diferencia en determinados aspectos del juego. Lo más llamativo se encuentra en las estadísticas avanzadas, especialmente en el ritmo, que es el número de posesiones que disputa el equipo cada 40 minutos. El Unicaja de las últimas campañas siempre estuvo entre los más 'rápidos', por decirlo de algún modo, pero ahora hay un grupo de equipos que lo aventajan claramente. Los tres primeros son el Burgos (87,2), seguido de Zaragoza (84,7) y Girona (84,6). El Unicaja es undécimo en este apartado con (76,7) y tiene por delante a otros equipos como Bilbao, Lleida, Baskonia, Barcelona, Manresa, Breogán y Valencia.

El Tenerife, próximo rival, es uno de los equipos que menos posesiones utiliza, con ritmo más lento, pero su ataque es el más eficaz de la Liga (130 puntos por cada 100 posesiones)

Ese alto ritmo de posesiones del Unicaja se basaba en varios aspectos como el control del rebote y las recuperaciones. El equipo lideró las últimas temporadas la Liga ACB en lo que a robos se refiere (8,6). Ahora su media no es muy distante (8,3), pero tiene seis equipos por delante en un 'ranking' que lideran claramente el Burgos (11,3) y el Barcelona (8,7).

Esas recuperaciones hay que rentabilizarlas con contragolpes, o tiros rápidos, pero sus porcentajes, especialmente el de tres puntos es muy bajo, detalle clave porque normalmente tira más de tres que de dos. Llama la atención el 26,3 % de eficacia desde la línea de tres en estas tres jornadas, pero mucho más si se compara con el de la campaña anterior, un 36,8%. Esto da como resultado que su eficiencia ofensiva (puntos anotados por el equipo cada 100 posesiones) está por debajo de la media de la Liga, con un 97,2 . Como referencia está su próximo rival, La Laguna Tenerife, que logra un impresionante 130,4 y que tiene el mejor registro de la Liga con uno de los ritmos más bajos (75,7); todo un ejemplo de eficacia. Esto demuestra precisamente, el gran choque de estilos que se verá en el partido de este sábado (20.00 horas)

Por suerte, el Unicaja sí que está mostrando su habitual solidez defensiva, lo que le permite compensar esas carencias en ataque. Hasta el momento, el conjunto malagueño es el que menos puntos recibe de la Liga ACB por cada cien posesiones (eficiencia defensiva) con 97,2 puntos.

La entrada en el equipo de cuatro jugadores nuevos y la salida de piezas que habían asimilado el estilo y las normas claves ha trastocado algunos parámetros de su juego, pero la temporada acaba de comenzar y el equipo tiene muchos meses por delante para reajustarse.