Anderson enfadó a la afición del Unicaja con una polémica celebración

El interminable Unicaja-Barça se saldó, al final, con un polémico episodio entre Justin Anderson y la afición local. El estadounidense le celebró a los ... cajistas el primero de los triples que anotó en la prórroga, que pidieron técnica por esta actitud. Cabe recordar que antes había gozado de tres tiros libres para ganar el partido, aunque falló el último y mandó el partido a la prórroga.

Al terminar, tras el bocinazo final, el jugador se sometió a una entrevista para la televisión que tuvo que finalizar antes de tiempo por el ruido que hacían aquellos aficionados que permanecieron dentro del pabellón para recriminarle el gesto. Joan Peñarroya fue preguntado por ello, y estas fueron sus palabras: «No he hablado con él aún. Es un jugador que tiene sus momentos efervescentes. No sé cómo ha sido la celebración. Son cosas de 'play-off'. Si ha mostrado algún tipo de desconsideración intentaremos que no vuelva a ocurrir, pero su comportamiento a lo largo de la temporada ha sido excelente. Hablaré con él y veremos qué ha pasado», dijo el técnico, que también fue increpado por algunos aficionados cuando entraba en el túnel de vestuarios. Peñarroya se paró mirándolos y luego continuó su camino.

Ibon Navarro también fue preguntado por este episodio. En la línea de su homólogo, se mostró de acuerdo en que «son cosas de 'play-off'» y que su enfado no iba con él. «Que se pida técnica porque un jugador explote de la adrenalina, no. Con él no he tenido ningún problema», agregó.