El ambicioso Madrid de Scariolo se 'estrena' ante el Tenerife
El técnico recupera a Maledon, Deck, Abalde y Hezonja para el torneo en el que jugará ante La Laguna Tenerife
Málaga
Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:18
La Supercopa de Málaga se abre con el Unicaja-Valencia y la jornada de este sábado se cerrará con un interesante Real Madrid-La Laguna ... Tenerife (21.00 horas, DAZN). El campeón de Liga se estrena oficialmente bajo la dirección de Sergio Scariolo después de agitar el mercado en una gran reestructuración del equipo.
El Madrid está todavía en fase de acoplamiento y se ha llevado alguna sorpresa en la pretemporada, pero aparece como firme aspirante a discutirle el título al ganador del Unicaja-Valencia. LA remodelación blanca ha sido tan importante que es difícil calibrar que Madrid se verá en Málaga, donde se estrenarán Maledon, Abalde, Hezonja y Deck, lesionados hasta ahora.
Scariolo analizó así el estreno de su equipo en la Supercopa y el suyo propio en un partido oficial: «Si tuviera 30 años estaría emocionadísimo y tenso, ¿no? Tengo ganas de jugar este partido, de competir y de empezar por fin los partidos que cuentan. Tengo muy claro, eso sí, cuándo es realmente el momento en el que el equipo tiene que estar cerca del cien por cien y que ahora, para poder elevar ese porcentaje de eficiencia, hay que compensarlo con un esfuerzo extra. El hecho de estar muy lejos de nuestro perfecto acoplamiento no es una excusa para no competir con carácter, concentración y personalidad», dijo el italiano
El Tenerife aparece como la gran incógnita y pendiente como en las últimas temporadas de lo que puedan producir Shermadini y Huertas. La apuesta del club ha sido por la continuidad, con sólo tres fichajes: Giedraitis, Héctor Alderete, el joven Dylan Bordón y el anotador estadounidense Wesley Van Beck. La recuperación de Fran Guerra tras una larga lesión es como un fichaje.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.