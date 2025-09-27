El ambicioso Madrid de Scariolo se 'estrena' ante el Tenerife

La Supercopa de Málaga se abre con el Unicaja-Valencia y la jornada de este sábado se cerrará con un interesante Real Madrid-La Laguna ... Tenerife (21.00 horas, DAZN). El campeón de Liga se estrena oficialmente bajo la dirección de Sergio Scariolo después de agitar el mercado en una gran reestructuración del equipo.

El Madrid está todavía en fase de acoplamiento y se ha llevado alguna sorpresa en la pretemporada, pero aparece como firme aspirante a discutirle el título al ganador del Unicaja-Valencia. LA remodelación blanca ha sido tan importante que es difícil calibrar que Madrid se verá en Málaga, donde se estrenarán Maledon, Abalde, Hezonja y Deck, lesionados hasta ahora.

Scariolo analizó así el estreno de su equipo en la Supercopa y el suyo propio en un partido oficial: «Si tuviera 30 años estaría emocionadísimo y tenso, ¿no? Tengo ganas de jugar este partido, de competir y de empezar por fin los partidos que cuentan. Tengo muy claro, eso sí, cuándo es realmente el momento en el que el equipo tiene que estar cerca del cien por cien y que ahora, para poder elevar ese porcentaje de eficiencia, hay que compensarlo con un esfuerzo extra. El hecho de estar muy lejos de nuestro perfecto acoplamiento no es una excusa para no competir con carácter, concentración y personalidad», dijo el italiano

El Tenerife aparece como la gran incógnita y pendiente como en las últimas temporadas de lo que puedan producir Shermadini y Huertas. La apuesta del club ha sido por la continuidad, con sólo tres fichajes: Giedraitis, Héctor Alderete, el joven Dylan Bordón y el anotador estadounidense Wesley Van Beck. La recuperación de Fran Guerra tras una larga lesión es como un fichaje.