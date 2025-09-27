Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Campazzo y Deck, en el tren camino de Málaga. RMB
Supercopa 2025

El ambicioso Madrid de Scariolo se 'estrena' ante el Tenerife

El técnico recupera a Maledon, Deck, Abalde y Hezonja para el torneo en el que jugará ante La Laguna Tenerife

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:18

La Supercopa de Málaga se abre con el Unicaja-Valencia y la jornada de este sábado se cerrará con un interesante Real Madrid-La Laguna ... Tenerife (21.00 horas, DAZN). El campeón de Liga se estrena oficialmente bajo la dirección de Sergio Scariolo después de agitar el mercado en una gran reestructuración del equipo.

