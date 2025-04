El AEK pierde ante el Nanterre y deja en el aire el rival del equipo malagueño y la sede de la final

Juan Calderón Málaga Miércoles, 16 de abril 2025, 22:27 Comenta Compartir

Habrá que esperar. El AEK no pudo confirmar su clasificación para la Final Four de la Champions League después de caer en la pista del ... Nanterre (82-70). La derrota del conjunto griego aplaza una semana la ubicación definitiva de la Final Four y, lo más importante, quién se medirá al Unicaja en las semifinales. Como se explicó semanas atrás, el ganador de esta eliminatoria será el anfitrión de la Final Four. Si gana el AEK será en Atenas y si pasa el Nanterre será en París.

Como el conjunto griego tenía el factor campo a favor, ahora la eliminatoria vuelve a su pista en la que se jugará el tercer y definitivo encuentro de la serie el próximo día 23 a las 18.30 horas. Noticia relacionada Las cinco claves del Unicaja para alcanzar de nuevo la Final Four El Nanterre es un equipo que en su pista se transforma y muestra un mejor nivel y eso es lo que pasó este miércoles. Aunque el AEK dominó el primer cuarto con un gran arranque y llegó a tener una máxima ventaja de once puntos (13-24), el partido cambió por completo en el segundo. La reacción del conjunto francés llegó desde la defensa y los puntos de Desi Rodríguez, William Howard y Paul Lacombe. El ataque del AEK se desplomó hasta el punto que anotó sólo nueve puntos en los segundos diez minutos. Esto permitió al Nanterre voltear la situación adversa y llegar al descanso (42-33). Esta ventaja fue clave para lo que quedaba del choque. El AEK recuperó su acierto en ataque con los puntos de Hunter Hale, de nuevo el mejor, pero no le bastó para darle la vuelta un marcador que fue más favorable al equipo francés a medida que la presión se acentuaba sobre su rival. William Howard, con 22 puntos y cinco triples, fue el mejor del Nanterre.

