La ACB también se podrá ver en Orange TV

Los clientes de Orange TV con todo el fútbol podrán ver todos los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa ... Endesa sin cambiar de tarifa ni añadir un nuevo plan al existente. Los canales de DAZN para ver el baloncesto se incorporan a la plataforma para ampliar, así, su presencia televisiva. Podrán acceder a los contenidos directamente en la aplicación de DAZN o a través de tres nuevos canales lineales (en los diales 126, 127 y 128) desde este mismo martes.

Asimismo, todo apunta a que pronto podría haber un acuerdo entre DAZN, propietaria de los derechos televisivos de la ACB, y Televisión Española, con el objetivo de dar un partido en abierto a la semana, el del domingo a las 12.30 horas. En principio, el canal elegido para emitir el baloncesto en la televisión pública sería La 2. Ambas partes podrían estar próximas a llegar a un acuerdo.

La Liga ACB tomó una decisión clave el pasado verano al aceptar la oferta de DAZN para venderle los derechos de emisión de la competición para las próximas tres temporadas, cerrando de este modo diez años de emisiones de Movistar para comenzar una nueva etapa.