ACB Fotos / José Manuel Casares
Televisión

La ACB también se podrá ver en Orange TV

Los clientes de la plataforma con todo el fútbol podrán ver todos los partidos de Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa desde este martes sin cambiar de tarifa

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:24

Comenta

Los clientes de Orange TV con todo el fútbol podrán ver todos los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa ... Endesa sin cambiar de tarifa ni añadir un nuevo plan al existente. Los canales de DAZN para ver el baloncesto se incorporan a la plataforma para ampliar, así, su presencia televisiva. Podrán acceder a los contenidos directamente en la aplicación de DAZN o a través de tres nuevos canales lineales (en los diales 126, 127 y 128) desde este mismo martes.

