Más de 6.000 entradas vendidas para el Unicaja-Real Madrid del Torneo Costa del Sol

Málaga echa de menos el Martín Carpena y ya lo está haciendo saber. El próximo domingo 7 de septiembre, a las 18.00 horas, el ... Unicaja volverá a jugar ante su 'Marea Verde' para el gran clásico baloncestístico del verano, el Torneo Costa del Sol. Una cita que en esta edición participarán el conjunto malagueño, el Real Madrid y el ALBA Berlín, durante tres días y en tres pabellones distintos de la provincia.

El primer duelo, el viernes 5 de septiembre, a las 20.00 horas, medirá a los de Ibon Navarro con el combinado alemán en el pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga; el segundo, el sábado 6 a las 20.00 horas, enfrentarán al ALBA Berlín y al Real Madrid en el cuadro alemán contra el Real Madrid en el Palacio San Miguel de Torremolinos, y como siempre, el último y decisivo encuentro será en el Martín Carpena, y enfrentará a los mismos que pelearon esta pasada campaña en las semifinales de los 'play-off' de la Liga, el Unicaja y el Real Madrid, que llega al Carpena con el extécnico cajista Sergio Scariolo como nuevo entrenador.

Y como duelo estrella de esta edición, el público costasoleño marcha con buen paso hacia el cartel de 'no hay entradas'. Por el momento, son más de 6.000 las que se han vendido y es previsible que en estos últimos días antes del partido aumente el ritmo de venta, sobre todo por el atractivo precio de los billetes. Todos a sólo 8 euros.

Estas pueden adquirirse a través de la web oficial del club hasta un máximo de cuatro entradas y los tickets Chicui para los más pequeños (entre 2021y 2025) podrán adquirirse en la taquilla el día del partido, en taquilla. Además, todos los partidos podrán seguirse en 101 Televisión.