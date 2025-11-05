La WTM de Londres premia al periodista Pedro Luis Gómez

La World Travel Market (WTM) de Londres premia el trabajo realizado por el periodista malagueño y ex director de Publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez, ... durante 40 años para informar de lo que acontece en esta feria, una de las tres grandes citas mundiales del turismo. Chris Carter Chapman, director de Eventos de la WTM, ha hecho entrega de una placa a Pedro Luis Gómez en un acto que ha contado con la asistencia de la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; del director de Turespaña, Miguel Sanz; y el director de la Oficina Española de Turismo en Londres, Manuel Butler. También han asistido a este homenaje el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, entre otras autoridades y empresarios del sector de la Costa del Sol desplazados a la capital británica.

Chapman ha señalado en la intervención previa a la entrega de este reconocimiento que «40 años dan para mucho» y ha destacado como todo un privilegio el haber sido testigo de los cambios y la transformación que ha ido teniendo esta gran feria. Este ejecutivo ha concluido con una elocuente afirmación: «eres el que más sabe de la WTM de largo».

Pedro Luis Gómez ha recordado que llegó a esta cita con apenas 19 años y ha ido rememorando las distintas ubicaciones en las que se ha celebrado esta feria, que ahora se ubica en el recinto Excel. «Ha sido un cúmulo de emociones», ha reconocido, antes de agradecer esta distinción y nombrar a los compañeros con los que ha realizado esta tarea a lo largo de estas cuatro décadas y a los directores de este medio que han mantenido y mantienen una firme apuesta por el turismo. «SUR de hecho inventó el término Costa del Sol», ha recordado el periodista malagueño.