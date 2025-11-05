Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Luis Gómez, en el centro, junto a Sanz, Chapman, Sánchez y Butler, de izquierda a derecha. Ñito Salas

La WTM de Londres premia al periodista Pedro Luis Gómez

Destaca el trabajo realizado para informar durante 40 años de lo que acontece en la feria

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial. Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

La World Travel Market (WTM) de Londres premia el trabajo realizado por el periodista malagueño y ex director de Publicaciones de SUR, Pedro Luis Gómez, ... durante 40 años para informar de lo que acontece en esta feria, una de las tres grandes citas mundiales del turismo. Chris Carter Chapman, director de Eventos de la WTM, ha hecho entrega de una placa a Pedro Luis Gómez en un acto que ha contado con la asistencia de la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; del director de Turespaña, Miguel Sanz; y el director de la Oficina Española de Turismo en Londres, Manuel Butler. También han asistido a este homenaje el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, entre otras autoridades y empresarios del sector de la Costa del Sol desplazados a la capital británica.

