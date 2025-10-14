Vueling conecta Málaga con los principales mercadillos navideños de Europa

Ya avanzando hacia la recta final del año son muchos los que comienzan a planificar la típica escapada navideña a uno de esos destinos europeos ... célebres por sus mercadillos. Conscientes de ello, la aerolínea de bajo coste española Vueling ha activado una campaña para aprovechar las conexiones directas que hay en el aeropuerto de Málaga con las principales ciudades en las que en cuestión de semanas comenzarán a lucir las luces y los adornos de la época.

La compañía avanza que la Costa del Sol está unida con Zúrich con dos frecuencias semanales; con Bruselas tres veces a la semana en noviembre y hasta cinco en diciembre para poder disfrutar del Winter Wonders que reúne más de 250 casetas de madera en plazas como la Grand Place, la Rue de la Bourse o Place Sainte-Catherine; o con Ámsterdam con la que dispone de hasta nueve vuelos a la semana el mes que viene y once en diciembre. En esta capital propone la experiencia de recorrer los canales iluminados con miles de destellos durante el Amsterdam Light Festival y visitar las plazas másemblemáticas, como Dam Square o Museumplein, que acogen mercados navideños repletos de puestos de artesanía, dulces y patinaje sobre hielo.

También, explica que cuenta con vuelos directos con Londres con hasta 19 conexiones a la semana en diciembre y ocho el próximo mes, o con París con 16 frecuencias semanales en ambos meses. La aerolínea ha lanzado una campaña con vuelos desde 21 euros por trayecto.