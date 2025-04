Turismo Costa del Sol premia el talento innovador

Turismo Costa del Sol premia el talento emprendedor en la séptima edición de unos premios en los que se ha puesto el foco en la ... innovación y la sostenibilidad como pilares clave para el desarrollo del sector turístico. El proyecto ganador ha sido Turiscool «por su compromiso para transformar la gestión de talento y formación en la industria turística ofreciendo soluciones que optimizan procesos y potencian el desempeño del personal, contribuyendo a la mejora de la competitividad del sector turístico de la provincia», según ha destacado el jurado.

El segundo galardón ha sido para Biotonomy por su iniciativa comprometida con el desarrollo de un turismo sostenible mediante la incorporación de elementos que permitan renaturalizar los espacios urbanos. «Sus soluciones ayudan, por ejemplo, a eliminar las emisiones de carbono, minimizar el consumo de energía para calefacción y refrigeración, disminuir el consumo de agua, o reutilizar las aguas residuales para la producción de alimentos en interiores y restaurar ecosistemas», explican en un evento en la fábrica de cervezas Victoria, con la presencia del presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

El tercer premio ha ido a parar a Teco-Mobility con un proyecto basado en un modelo de alquiler de bicicletas 100% eléctricas, comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y alineado con la nueva oferta de servicios complementarios que ofrecen los alojamientos turísticos, que podrán ofrecer una experiencia exclusiva de movilidad ecológica y verde a los turistas que se alojen en sus instalaciones, ya se trata de zonas urbanas o ámbitos rurales. Es más, apuntan que durante el tiempo que han estado acelerados en el Tourisme Hub de Costa del Sol, Teco Mobility ha pasado de tener implantada su solución en tres hoteles de la ciudad de Málaga a estar presente en quince establecimientos a lo largo de toda la provincia.

Además, han sido reconocidos a la trayectoria y contribución a la innovación del sector turístico de la provincia a dos startups que ya son un referente para la provincia de Málaga como I-Urban, una startup malagueña con una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones digitales para los destinos turísticos y con la Inteligencia Artificial como aliado que ya más de 400 destinos en cinco países para atraer y fidelizar a sus viajeros, y OK Located, una startup que pone a disposición de los destinos soluciones de señalética digital inteligente e interactiva, basada en tecnología Bluetooth que permiten conectar a los turistas con su entorno, potenciando el marketing de proximidad y el comercio local.

Y además, como finalistas han quedado Swap Your Travel, por su plataforma de marketplace que permite recuperar el dinero invertido al viajero que no va a poder hacer uso de su viaje, por un lado, y la posibilidad de comprar un viaje con un precio por debajo del de mercado, por otro. Ofreciendo una transacción 100% segura del viaje en todas sus modalidades. Así como, Novelingo Explore que desarrolla videojuegos interactivos que no solo entretienen, sino que también forman, educan y promueven destinos turísticos de forma innovadora. Una nueva manera de viajar a través de la tecnología; Zibarit, implantada en Canarias, Málaga y Madrid, se posiciona como el aliado digital para los organizadores de experiencias; y Bracelit, por sus soluciones basadas en la tecnología cashless que permiten simplificar procesos, realizar pagos con wearables o códigos QR, controlar aforos y gestionar entradas de manera eficiente y segura.

Salado ha sido el encargado de cerrar el acto, destacando la trascendencia de estos galardones y la importancia de la colaboración público-privada y cómo el programa ha permitido el surgimiento de proyectos innovadores que están posicionando a la Costa del Sol como un líder en el ámbito turístico. «Desde la Diputación, hemos continuado trabajando para diversificar nuestra oferta turística, siempre con el respeto al medioambiente como eje central», ha afirmado para recalcar que «estos premios celebran el talento, la perseverancia y el compromiso con una Costa del Sol más competitiva e innovadora. El futuro del turismo en la provincia se construye sobre la innovación, la sostenibilidad y el talento emprendedor».