The Meliá Collection llega a la Costa del Sol con un hotel de lujo en Estepona

Meliá Hotels International continúa apostando por el crecimiento, a través de sus marcas de lujo, también en destinos españoles. Así, anuncia la firma de un ... hotel ubicado en la costa la localidad malagueña de Estepona que operará bajo la marca The Meliá Collection, siendo el primer proyecto en la Costa del Sol de su selección de hoteles más especiales.

El hotel Bahía Estepona member of Meliá Collection se incorporará a mediados de 2026 a la oferta de lujo de la hotelera en la costa andaluza, tras acometer una renovación que elevará sus estándares e instalaciones que lo convertirán en un icono de la oferta vacacional de la marca. Contará con 134 habitaciones y suites perfectamente diseñadas para que los huéspedes puedan disfrutar de la mejor estancia junto al mar.

Con vistas a la playa de El Padrón, las zonas exteriores del hotel Bahía Estepona member of Meliá Collection tomarán un gran protagonismo en la experiencia de los clientes, contando con una impresionante piscina e ideales zonas ajardinadas para poder relajarse. Los huéspedes también podrán enfocarse en el bienestar gracias a su completo fitness center y un spa con los mejores tratamientos. Además, el hotel ofrecerá una amplia oferta gastronómica compuesta por tres restaurantes, bar exterior en la piscina y un lobby bar.

Ubicado en una de las localidades más encanto del destino, donde poder visitar las típicas calles de casas blancas decoradas macetas llenas de flores, hotel Bahía Estepona será el lugar perfecto para impregnarse de la esencia andaluza. Como es propio de la marca The Meliá Collection, el hotel contará con un cuidado programa cultural que elevará la experiencia de lujo de huéspedes y los conectará con el destino. Además, el hotel se ubica a tan solo 20 minutos en coche de Puerto Banús, media hora del centro histórico de Marbella y a poco más de localidades como Mijas o Málaga capital.

Para Gabriel Escarrer Jaume, Presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, «continuar creciendo en los mejores destinos españoles sigue siendo una de nuestras prioridades. Con la firma de este hotel The Meliá Collection en la Costa del Sol reforzamos nuestra presencia en Andalucía, uno de los destinos predilectos de nuestro país y donde el compromiso de Meliá con el turismo de calidad es una realidad consolidada».

Sumando este nuevo proyecto, Meliá Hotels International cuenta ya con 30 hoteles abiertos o en proceso de apertura en Andalucía, incluyendo otros dos proyectos de la marca The Meliá Collection en Cádiz y en Ronda. En el caso de Málaga, siendo esta cifra 16, destaca también la apertura a final de año del hotel ME Málaga en el centro de la capital o el reposicionamiento de uno de sus hoteles en marbella que se convertirá en los próximos meses en el ME Marbella.