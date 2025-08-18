Juan Cubo: «Quería tener un hotel, pero como no tenía dinero empecé con una casa rural»

Es de esos profesionales que cuando todo el mundo está de vacaciones es cuando más trabaja, pero se siente orgulloso de desempeñar su labor en ... la «industria de la felicidad». Juan Cubo es desde hace un año la cara visible en la Comunidad del sector del alquiler vacacional al ser el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro) y fundador y CEO de Cubo's Holiday Homes. Comenzó en 2005 alquilando sus propiedades y poco a poco fue haciendo del alquiler vacacional su profesión. Asegura que fue su pasión por viajar la que le llevó hasta este desempeño, junto a su aspiración «a tener un hotel, pero como no tenía dinero empecé con una casa rural».

–¿Cómo se lleva eso de trabajar en un sector que muchos consideran el causante de los males de la crisis habitacional. Casi un sector maldito?

–Ah!, no, no, no. No estoy de acuerdo con eso. Nosotros trabajamos en la industria del turismo, que es la industria de la felicidad. He trabajado durante muchos años especialmente en el interior y nuestra actividad en los pueblos estaba y sigue estando muy bien vista. Generamos riqueza, oportunidades, empleo, autoempleo y fijamos población, y no es una forma de hablar, es que es verdad. Yo he vivido la transformación en positivo de mi pueblo, Alhaurín el Grande, gracias a las casas rurales que gestionamos. Y es otra historia.

–¿Cómo fue emprender en el sector del alquiler vacacional?

–Comencé con este negocio en la crisis de 2007-2012 en la que había mucha autoconstrucción, mucho pequeño promotor que hacía casitas y que las estaba vendiendo muy bien. Y de repente se quedaron todas colgadas. Gente que iba a la ruina, que tenía muchas dificultades económicas y viviendas que nadie las quería alquilar ni comprar, y menos a los precios que se habían construido y el valor que tenía el mercado. Yo ya llevaba varios años alquilando mis casas y me iba muy bien. Y eso que mi padre cuando alquilé mi primera casa me decía, Juan quién va a venir de vacaciones a Alhaurín el Grande. ¿Tú estás seguro? En aquellos años, con casas que nadie quería, empecé a funcionar y empecé a traer turistas, que después se quedaban en el pueblo, iban a los restaurantes, a las cafeterías y a los supermercados. El año pasado alojé casi 14.000 personas y eso en un pueblo de 28.000 se nota.

–¿Cómo eran aquella primera casa y aquellos turistas?

–En el 2005 hice mi primera casa en una parcela que heredé de una tía. Era una casita pequeña, súper modesta. Y tuve un primer cliente de larga estancia y no me fue bien. Cuando terminó, dije voy a probar con la corta estancia. No había como ahora grandes plataformas. Me anunciaba en el Anunciador. Lo que ahora es alquiler vacacional, en aquel momento era sólo turismo rural. Y la verdad es que fueron años de aprendizaje.

–¿A qué se dedicaba antes de esta aventura?

–Era contable, trabajé de contable durante 24 años en la misma empresa. Los doce últimos yo ya tenía mi casa rural, otra segunda que hice y empecé a gestionar casas de otros. Entonces intentaba compaginar las dos cosas. En 2017 fue cuando ya dejé la empresa. No tenía vida. En aquel momento yo ya gestionaba 80 casas y seguía teniendo mi trabajo. Era una locura. Trabajaba más horas que un reloj. Yo he tenido que empezar desde cero porque mi padre era trabajador de la construcción y mi madre ama de casa. No tenía nada, ni siquiera nunca fui de vacaciones con mis padres hasta que yo los empecé a llevar conmigo de viaje. Yo quería tener un hotel, pero como no tenía dinero empecé con una casa rural. Y hasta ahora.

–¿Cómo se vive con la presión social contra las viviendas turísticas siendo la cara visible de este sector?

–Bien. Repito mucho que desde mi punto de vista lo que está sucediendo es que a la opinión pública la han manipulado intencionadamente porque las personas responsables de este problema no quieren asumir la responsabilidad que ellos mismos han generado. Han buscado un culpable para enfrentar ciudadanos contra ciudadanos.

«Montar en moto y el turismo gastronómico son algunos de mis hobbies. Viajar es mi pasión y el origen de mi negocio»

–¿Le gusta viajar?

–Sí, sí, de hecho, yo empecé en esto por eso. Con mis niños pequeños, pues mis hijos son ya mayores, hacía turismo rural. Era lo que mi familia en ese momento se podía permitir y nosotros hacíamos muchísimo Cazorla o Doñana y alquilábamos nuestra casita rural. Así fue como pensé: oye, pues vamos a probar. Ese fue el origen. Luego, los hábitos de viaje van cambiando conforme tu vida cambia.

–¿Siempre se aloja en una vivienda turística?

–Cuando viajo en familia y con amigos, una casa es lo que se presta más a compartir momentos. Si viajo de trabajo o en pareja voy a un hotel. Por eso muchas veces digo, y además se lo comento al sector hotelero, que es que somos totalmente complementarios. ¿Por que haya problemas habitacionales en diez ciudades de 785 municipios que tiene Andalucía vamos a echar abajo todo un sector económico? Hay que hacérselo mirar.

–¿Cómo fue ese viaje inolvidable?

–Le tengo un recuerdo maravilloso a mi primer viaje a Nueva York, que fui con mis niños, que eran pequeños y pasamos Fin de Año allí. Fue un viaje realmente maravilloso. He tenido la suerte de ir a muchísimos sitios.

–¿Es de los que le gusta viajar de mochilero?

–No, para nada. Soy muy asustón. Tengo que llevarlo todo cerrado y programado.

–¿Cuál es el destino ideal en España?

–Cuando somos del sur, el norte nos encanta. A mí todo lo que es el Cantábrico me fascina. Cantabria, Asturias, Galicia, me parecen maravillosos.

–¿A qué dedica el tiempo libre?

–No tengo grandes hobbies. Montar en moto y últimamente estoy muy motivado con el tema del buen comer y buen beber.