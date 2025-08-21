Los proyectos de la nueva etapa del hotel IPV Palace & Spa

La nueva etapa del hotel IPV Palace & Spa, en primera línea de playa en Fuengirola, se salda con una inversión de 1,3 millones de ... euros en innovación, digitalización y modernización de las instalaciones. Un proceso desarrollado en los últimos tres años, en los que se sientan las bases para avanzar hacia un proyecto más ambicioso diseñado para los próximos cinco años que contempla una reforma integral que podría comenzar en el plazo de un par de ejercicios. Tampoco descartan subir de categoría, aunque el CEO y propietario del establecimiento, Nacho Pérez, precisa que «no es el objetivo final convertirse en un cinco estrellas», asegurando que en la actualidad ya cumplen con gran parte de los requisitos para estar en este nivel máximo. «Es algo que se decidirá en el último momento», afirma.

Mientras tanto, relata la transformación realizada en los tres últimos años en los que ha tomado las riendas de este hotel emblemático de la Costa del Sol con dos décadas de vida. Detalla que se ha procedido a reforzar la estructura directiva para impulsar la parte financiera y comercial con la vista puesta en la renovación global y los nuevos propósitos a corto y medio plazo de combinar su esencia clásica con una visión renovada de la hospitalidad.

El hotel cuenta con 285 habitaciones, una amplia y renovada oferta gastronómica y un spa diseñado para apuntalar también el reclamo de un turismo en alza de salud y bienestar. Un segmento al que suman en esta nueva etapa una apuesta por el viajero de eventos y congresos. «Estamos reforzando nuestro posicionamiento en el segmento MICE con diez salones multifuncionales con luz natural y capacidad para 600 personas diseñadas para encuentros profesionales y celebraciones privadas», asegura.

Nuevas apuestas

Aunque el fuerte es el turista vacacional, que divide casi que a partes iguales entre clientes españoles y extranjeros, en esta nueva etapa ponen el foco también en abrirse aún más al público local con el Beach Club y el Spa como reclamos principales, a lo que suma una oferta gastronómica, distribuida en varios espacios como el restaurante Doña Lola, Alacena, Beach Club, Lobby Bar, Bar La Taurina y la Terraza Beatriz. «Estamos en pleno proceso de una reconversión de la oferta gastronómica y de todo lo que tienen que ver con la parte de eventos», afirma.

Nacho Pérez destaca las partidas económicas que se han llevado a cabo en los últimos tres años en actuaciones que no tienen un gran impacto visual para el cliente, pero sí que suponen grandes avances para la gestión del establecimiento. Entre ellas explica que la inversión desembolsada para acometer la digitalización del hotel, para proceder a un cambio de la red de wifi o la implementación de un software para la gestión de recursos humanos. «Hemos creado una nueva estructura e incorporado nuevos perfiles de trabajo», destacando la importancia del capital humano en el éxito de este establecimiento.

285 son las habitaciones con que cuenta este cuatro estrellas situado en primera línea de playa de Fuengirola.

También avanza la estrategia que van a comenzar a desarrollar en un futuro próximo para sacar partido del turismo de golf aprovechando la cercanía de Mijas y tomando posiciones como referencia de alojamiento para estos viajeros aficionados a este deporte, que tienen su temporada alta justo cuando la del segmento vacacional comienza a perder fuerza. «El hotel está abierto todo el año y el golf, junto con el turismo de congresos, puede contribuir a reducir la estacionalidad», apunta.

Tras hacer balance de un verano que, afirma, «tiene buenas expectativas», Pérez invita «a redescubrir la hospitalidad genuina, cercana y conectada con el entorno que define el estilo de vida mediterráneo».