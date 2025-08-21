Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la fachada y zona de terrazas y piscinas del IPV Palace. SUR

Los proyectos de la nueva etapa del hotel IPV Palace & Spa

Este establecimiento de cuatro estrellas, ubicado en Fuengirola, invierte 1,3 millones en innovación y modernización de las instalaciones

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:19

La nueva etapa del hotel IPV Palace & Spa, en primera línea de playa en Fuengirola, se salda con una inversión de 1,3 millones de ... euros en innovación, digitalización y modernización de las instalaciones. Un proceso desarrollado en los últimos tres años, en los que se sientan las bases para avanzar hacia un proyecto más ambicioso diseñado para los próximos cinco años que contempla una reforma integral que podría comenzar en el plazo de un par de ejercicios. Tampoco descartan subir de categoría, aunque el CEO y propietario del establecimiento, Nacho Pérez, precisa que «no es el objetivo final convertirse en un cinco estrellas», asegurando que en la actualidad ya cumplen con gran parte de los requisitos para estar en este nivel máximo. «Es algo que se decidirá en el último momento», afirma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  2. 2

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4

    Visto bueno ambiental al Plan de Ordenación de la Costa: aboga por el tren litoral, liberalizar el peaje o crear un bulevar en la A-7
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  8. 8 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  9. 9 Manuel Carrasco pide disculpas por el atasco monumental de su concierto en Marbella: «Siento el sabor agridulce»
  10. 10 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los proyectos de la nueva etapa del hotel IPV Palace & Spa

Los proyectos de la nueva etapa del hotel IPV Palace &amp; Spa