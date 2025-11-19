Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Firma del acuerdo por parte de Cebrián y Peñarroya. SUR

El primer club de Pickleball en un complejo hotelero en España estará en la Costa del Sol

Holiday World Resort y Pickleball Europe sellan un acuerdo que permitirá abrir cuatro pistas profesionales en este resort el próximo mes de diciembre

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:23

La Costa del Sol albergará el primer club de Pickleball en un complejo vacacional en España tras asociarse Holiday World Resort y Pickleball Europe para ... la gestión de las cuatro pistas profesionales, que ya han comenzado a construirse en la terraza del restaurante La Cabaña en Holiday World Beach Club y que esperan estar operativas para el próximo mes de diciembre para la práctica de este deporte de palas que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, que se juega en una pista más pequeña que la de tenis, utilizando una pala rígida y una pelota de plástico perforada.

