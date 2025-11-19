El primer club de Pickleball en un complejo hotelero en España estará en la Costa del Sol

La Costa del Sol albergará el primer club de Pickleball en un complejo vacacional en España tras asociarse Holiday World Resort y Pickleball Europe para ... la gestión de las cuatro pistas profesionales, que ya han comenzado a construirse en la terraza del restaurante La Cabaña en Holiday World Beach Club y que esperan estar operativas para el próximo mes de diciembre para la práctica de este deporte de palas que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, que se juega en una pista más pequeña que la de tenis, utilizando una pala rígida y una pelota de plástico perforada.

Mari Francis Peñarroya, directora general de Holiday World Resort, está convencido de que «Pickleball Europe es el mejor compañero para este nuevo proyecto por su trayectoria en este deporte. Hoy en día son uno de los clubes que gestiona mayor cantidad de pistas en Andalucía, a las que ahora se sumarán las de Holiday World Resort». Avanza que «juntos aspiramos a convertirnos en el referente en la zona. La experiencia de nuestro nuevo colaborador en la promoción y difusión del pickleball, unida a nuestra insuperable ubicación y la amplia variedad de servicios de calidad que ofrecemos en el complejo hotelero nos hacen confiar en que tendremos un gran éxito».

Los nuevos socios recuerdan que el pickleball ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años en todo el mundo. Es más, según la World Pickleball Federation este deporte ya está presente en más de 70 países, con un crecimiento destacado en Europa, donde ya cuenta con más de un millón de jugadores y más de 70.000 pistas. Advierten de que «el turismo asociado a esta disciplina deportiva está creciendo de forma acelerada, impulsado por la popularidad de este deporte en todo el mundo. Sólo en Estados Unidos se estima que existen 8,9 millones de viajeros relacionados con esta actividad». En este sentido, consideran que la Costa del Sol, con su clima privilegiado y su conectividad aérea internacional se perfila como un destino ideal para acoger este tipo de turismo activo.

Los últimos datos publicados por Growth Market Reports cifran en 1.470 millones de dólares los ingresos por este turismo en 2024, haciendo una proyección hacia 2033 en la que se constata un crecimiento hasta los 4.250 millones de dólares impulsado por el turismo deportivo norteamericano. En el caso de España apuntan a que ya cuenta con más 20.000 jugadores, y se encuentra regulada por el Comité de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Juan Luis Cebrián, socio fundador de Pickleball Europe, que asistió a la firma del acuerdo junto a Miguel Aróstegui, asegura que «desde que arrancamos nuestra andadura, en el año 2022, hemos visto como el pickleball no para de crecer en todo el mundo, pero sin duda el crecimiento más exponencial de toda Europa se está produciendo en España, y al equipo de Pickleball Europe nos llena de orgullo haber sido parte de ello». Cebrián afirma que la apertura de estas nuevas instalaciones en Holiday World Beach Club abre una nueva etapa, que tacha de «maravillosa. Tenemos el mejor compañero de viaje posible, y sus más de 20 años de trayectoria así lo avalan».

Es importante señalar que Holiday World, el mayor resort vacacional todo incluido de la Costa del Sol, es un referente en turismo deportivo en la zona. El complejo acoge cada año un volumen destacado de grupos deportivos profesionales y amateur, de disciplinas tan variadas como baloncesto, fútbol, hockey, rugby, ciclismo, judo, y voleibol, entre otros. «Este segmento de negocio ya genera casi el 5% del total de ingresos del resort, y se concentra principalmente en los meses de anteriores y posteriores a la temporada turística, lo que lo convierten en un elemento fundamental en la estrategia de desestacionalización», precisan.