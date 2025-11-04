Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ñito Salas

La oferta de plazas para volar del Reino Unido a la Costa del Sol crece un 7,3% en la recta final de año

El aeropuerto de Málaga amplía sus conexiones con este mercado y suma una ruta a Durham que eleva la conectividad a 17 ciudades

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial. Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:53

La Costa del Sol sigue manteniendo el pulso en el mercado británico en esta recta final del año. Los datos que avanza en el expositor ... propio de este destino en la WTM el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, auguran que se mantendrá la tendencia al alza. Concretamente, señala que las aerolíneas han programado una oferta de asientos de avión procedentes de Reino Unido que es un 7,3% superior a la del pasado año en este mismo periodo. Las compañías han puesto en el mercado más de 770.000 plazas para volar desde 17 ciudades británicas, lo que supone también una mejora en la conectividad al añadir una nueva ruta a Durham. Ocho aerolíneas se encargan de operar estas conexiones siendo Londres la que copa la mayor capacidad aérea con casi 313.000 asientos, seguida a gran distancia de Manchester, con 80.000, y Bristol, con unas 53.000 plazas. La apuesta de las aerolíneas es de crecimiento en estas 17 ciudades salvo en East Midlands y Belfast, con leves descensos del 2,9 y 3,6%, respectivamente. Salado destaca que «las compañías han puesto en el mercado 52.000 asientos de avión más que en los tres últimos meses del año pasado».

