La oferta de plazas para volar del Reino Unido a la Costa del Sol crece un 7,3% en la recta final de año

La Costa del Sol sigue manteniendo el pulso en el mercado británico en esta recta final del año. Los datos que avanza en el expositor ... propio de este destino en la WTM el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, auguran que se mantendrá la tendencia al alza. Concretamente, señala que las aerolíneas han programado una oferta de asientos de avión procedentes de Reino Unido que es un 7,3% superior a la del pasado año en este mismo periodo. Las compañías han puesto en el mercado más de 770.000 plazas para volar desde 17 ciudades británicas, lo que supone también una mejora en la conectividad al añadir una nueva ruta a Durham. Ocho aerolíneas se encargan de operar estas conexiones siendo Londres la que copa la mayor capacidad aérea con casi 313.000 asientos, seguida a gran distancia de Manchester, con 80.000, y Bristol, con unas 53.000 plazas. La apuesta de las aerolíneas es de crecimiento en estas 17 ciudades salvo en East Midlands y Belfast, con leves descensos del 2,9 y 3,6%, respectivamente. Salado destaca que «las compañías han puesto en el mercado 52.000 asientos de avión más que en los tres últimos meses del año pasado».

El presidente de Turismo Costa del Sol asegura que octubre es el mes con mayor tirón esperando un repunte de casi un 9%, seguido de noviembre y diciembre en los que se espera un aumento en llegadas de turistas británicos del 4,6 y del 7,7%, respectivamente.

Además recuerda que de enero a septiembre se ha superado los 2,42 millones de llegadas de viajeros procedentes del Reino Unido. «Supone un importante crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, que roza el 8% y que representa un aumento del 2,7% respecto al mismo periodo de antes de la pandemia», precisa para poner en valor el aeropuerto de Málaga como la gran puerta de entrada de turistas británicos a Andalucía hasta suponer el 84,8% de las de las llegadas de toda la Comunidad y el 12,8% de España.

Cabe recordar que Reino Unido es el mercado internacional que mayor número de llegadas registra en lo que va de año y que durante 2024 se superan los 2,84 millones de pasajeros llegados a Málaga desde este mercado, es decir, lo que supuso un 6,5% más que en el ejercicio anterior, pero aún un 2,9% menos que 2019.

Londres, principal emisora

Londres ha sido la principal ciudad emisora con 956.713 pasajeros; seguida de Manchester, Bristol, Birmingham, Glasgow, Liverpool, Leeds East Midlands,y Belfast, con llegadas de entre 100.000 y 250.000. A continuación, se sitúan, Newcastle y Edimburgo, ciudades con más de 50.000 pasajeros en lo que va de año 2025

Respecto al mismo periodo del año anterior, 13 de las 14 principales ciudades emisoras crecen en llegadas, a excepción de East Midlands, con un leve retroceso del 0,8%.

Salado destaca que el aeropuerto de Málaga es el tercero del país en llegadas de turistas británicos, tras Baleares y Alicante, con la que mantiene una escasa distancia y experimentando la Costa del Sol un ritmo mayor de crecimiento. Además, recalca que las cinco compañías con mayor volumen incrementan su oferta respecto al año anterior. «Ryanair, con más de la tercera parte de la cuota de mercado, es la que mayor plazas oferta, seguido de Easyjet, jet2.com y Bristish Airways. En definitiva, se dibuja un escenario en el que la oferta de plazas aéreas a la provincia de Málaga se recupera a unas tasas importantes», concluye.