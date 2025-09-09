Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ocupación hotelera en agosto en la Costa del Sol alcanza el 92,15%

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la provincia de Málaga espera en septiembre un ocupación del 87,65% y del 74,13% en octubre

Europa Press

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:00

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha informado de que la ocupación hotelera durante el mes de agosto en la ... provincia de Málaga ha sido del 92,15%. Se trata de un porcentaje, el del octavo mes del año, ligeramente superior (+1,26) a las cifras del mismo mes de 2024 cuando se registró un 90,89%. La mayor parte de los visitantes han llegado procedentes del mercado internacional, alrededor de un 65%, mientras que tan solo el 35% restante tiene su origen en territorio nacional.

