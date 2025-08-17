Casi 40 municipios de Málaga solicitan las ayudas para conservar su patrimonio turístico

Andalucía tiene una oportunidad para mejorar su patrimonio turístico cultural. La Junta publicó hace un mes una línea de ayudas por un importe de diez ... millones de euros destinados a poner en valor este patrimonio. Un proyecto impulsado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y dirigido a promover la sostenibilidad del turismo a través de la conservación de estos recursos. En la provincia malagueña un total de 39 municipios han solicitado acogerse a este proyecto, a las que se suman cuatro solicitudes por parte de entidades malagueñas para la segunda línea de actuación creada para actuaciones de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas, con un valor de tres millones de euros y sometidas al régimen de ayudas de minimis.

Cabe recordar que la convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que contempla que el porcentaje máximo de la subvención será de hasta el 100% del proyecto subvencionable, siempre que no supere la cuantía máxima de la ayuda, que se estima en 100.000 euros. Concretamente, abre dos líneas de apoyo. La primera con un importe global de siete millones de euros y, otra, dotada de tres millones. La primera de ellas está planteada para llevar a cabo actuaciones de los municipios del interior de Andalucía para la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía, mientras que la segunda línea recoge actuaciones de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas, con un valor de tres millones de euros.

Objetivo

«El objeto de ambas subvenciones es fomentar la creación de productos turísticos, principalmente de índole cultural o patrimonial, así como la puesta en valor de los recursos turísticos culturales existentes en Andalucía, dirigido todo ello a que los visitantes mejoren el conocimiento sobre la cultura andaluza», explican desde la Junta.

En el conjunto de Andalucía cifran en casi un total de 500 las solicitudes registradas para optar a las subvenciones, en concurrencia competitiva, dirigidas a proveer la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de la Comunidad. En concreto, precisan que por provincias, para la primera línea de ayudas, se han recibido 44 solicitudes en Almería; 22 en Cádiz; 45 en Córdoba; 72 en Granada; 49 en Huelva; 73 en Jaén; 39 en Málaga, y 58 en Sevilla. Todas ellas hacen un total de 402 solicitudes.

En cuanto a la segunda línea de incentivos apuntan que se han recibido dos en Almería; siete en Cádiz; 17 en Córdoba; 13 en Granada; seis en Huelva, cuatro en Jaén; cuatro en Málaga y 17 en Sevilla, sumando un total de 70. Desde la consejería recuerdan que el porcentaje máximo de la subvención será de hasta el 100% del proyecto subvencionable, siempre que no supere la cuantía máxima de la subvención, que se estima en 100.000 euros.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha valorado la acogida de la convocatoria que, asegura, «demuestra el compromiso del ecosistema turístico por la actividad turística de forma sostenible y comprometida con el visitante y el residente». Además, ha insistido en que «desde el Gobierno andaluz, afianzamos nuestra apuesta por la conservación del patrimonio que nos consolida como un destino único», tras destacar el modelo turístico que «respeta la identidad de cada territorio y mejora la calidad de vida de sus habitantes generando oportunidades de futuro para todos a través de la sostenibilidad».

Para concurrir a estas ayudas, los demandantes tienen que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, el principal es que sean municipios del interior que tengan una población de derecho inferior a los cien mil habitantes.

Además, aquellas asociaciones, fundaciones y entidades religiosas que soliciten estas ayudas deberán estar ubicadas en la comunidad autonómica y que el acceso esté sometido a un régimen de visitas turísticas, entre otras exigencias.

Bernal ha destacado que este tipo de ayudas están en línea con la estrategia de extender la riqueza de esta industria por el territorio.