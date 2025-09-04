Estas son las medidas del equipaje de mano gratuito con el que puedes viajar a partir de hoy en Ryanair

Dicho y hecho. A principios de mes, la aerolínea de bajo coste Ryanair anunció que agrandaba cinco centímetros el equipaje de mano gratuito que pueden ... subir a bordo los pasajeros para colocarlo bajo el asiento. Y este jueves avanza que se pone en marcha esta medida, de forma que los viajeros pueden ya llevar un equipaje de mano de 40 x 30 x 20 centímetros. Desde la compañía aseguran que se trata de un 33% más grande que el bolso de mano estándar establecido por la UE, que es de 40 x 30 x 15 centímetros.

La puesta en marcha a partir de este jueves coincide con que la aerolínea, que es líder en pasajeros en el aeropuerto de Málaga con una cuota del 30% de los viajeros, ha terminado de instalar los nuevos medidores de equipaje de mano más grandes en 235 aeropuertos de toda Europa.

Dara Brady, CMO de Ryanair, afirma que «hemos modificado el tamaño de los medidores de equipaje en todos los aeropuertos para adaptarlos a este bolso o maleta de mano gratuito más grande». Recuerda que quienes deseen llevar una segunda pieza de equipaje de mano pueden hacerlo utilizando nuestro servicio Priority Boarding y advierte de que «cualquier pasajero que no cumpla con estos nuevos y generosos límites deberá pagar la tarifa de facturación de equipaje en la puerta de embarque. Esperamos que nuestros clientes disfruten de estas piezas de equipaje de mano gratuitas más grandes».