Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros se dispone a subir a un avión de Ryanair en el aeropuerto de Málaga. Marilú Báez

Estas son las medidas del equipaje de mano gratuito con el que puedes viajar a partir de hoy en Ryanair

La bolsa que se coloca bajo el asiento podrá ser un 33% más grande que el tamaño estándar establecido por la UE

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:44

Dicho y hecho. A principios de mes, la aerolínea de bajo coste Ryanair anunció que agrandaba cinco centímetros el equipaje de mano gratuito que pueden ... subir a bordo los pasajeros para colocarlo bajo el asiento. Y este jueves avanza que se pone en marcha esta medida, de forma que los viajeros pueden ya llevar un equipaje de mano de 40 x 30 x 20 centímetros. Desde la compañía aseguran que se trata de un 33% más grande que el bolso de mano estándar establecido por la UE, que es de 40 x 30 x 15 centímetros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  5. 5

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias
  9. 9 Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar
  10. 10

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estas son las medidas del equipaje de mano gratuito con el que puedes viajar a partir de hoy en Ryanair

Estas son las medidas del equipaje de mano gratuito con el que puedes viajar a partir de hoy en Ryanair