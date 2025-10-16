Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inauguración en Miami del mural con los atractivos de Málaga. SUR

Málaga deja su huella en Miami con una promoción de arte urbano

La inauguración del mural 'Málaga Loves Coral Gables', una de las acciones de la capital de la Costa del Sol invitada por esta ciudad americana con motivo del Día de la Hispanidad

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:14

Málaga deja su huella en Miami con una promoción de arte urbano que refleja los principales reclamos de la capital de la Costa del Sol ... y en el que tiene protagonismo el artista Picasso. La ciudad ha inaugurado el mural 'Málaga Loves Coral Gables' de 315 metros cuadrados en total, distribuidos en dos espacios, y que ha firmado el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone'. Se trata de la mayor superficie pintada hasta la fecha dentro de esta iniciativa artística que ya suma seis acciones de 'street art'. «Los dos murales entablan un diálogo vibrante que refleja tanto sus identidades culturales individuales como una visión artística compartida», destaca el concejal de Turismo, Jacobo Florido, que encabeza la promoción de la capital de la Costa del Sol en Miami tras ser invitada con motivo de los actos organizados por el Día de la Hispanidad.

