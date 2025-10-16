Málaga deja su huella en Miami con una promoción de arte urbano que refleja los principales reclamos de la capital de la Costa del Sol ... y en el que tiene protagonismo el artista Picasso. La ciudad ha inaugurado el mural 'Málaga Loves Coral Gables' de 315 metros cuadrados en total, distribuidos en dos espacios, y que ha firmado el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone'. Se trata de la mayor superficie pintada hasta la fecha dentro de esta iniciativa artística que ya suma seis acciones de 'street art'. «Los dos murales entablan un diálogo vibrante que refleja tanto sus identidades culturales individuales como una visión artística compartida», destaca el concejal de Turismo, Jacobo Florido, que encabeza la promoción de la capital de la Costa del Sol en Miami tras ser invitada con motivo de los actos organizados por el Día de la Hispanidad.

Bajo el letrero 'Málaga loves Coral Gables', eje central del mural de Málaga y tarjeta de presentación de la ciudad, destaca la figura de Picasso, el sol y el cielo cálido como elementos del clima mediterráneo de la Costa del Sol, y puntos simbólicos de la ciudad como La Farola del Muelle Uno, el Cubo en el Centre Pompidou Málaga, el Teatro Romano y la Alcazaba, la calle Larios, la Catedral de Málaga, las jábegas con su 'ojo fenicio', la biznaga, el vino malagueño, el espeto de sardinas o la figura flamenco, parte también del imaginario cultural andaluz de Málaga.

«El mural de Coral Gables refleja la inspiración cubista, tejiendo el legado de George Merrick, fundador de esta ciudad, en un tapiz de la historia de la ciudad. En él se reflejan iconos de la ciudad como el Hotel Biltmore o la Piscina Veneciana, secundados por el retrato y la escultura de George Merrick o un tranvía retro. Todo bajo el cielo azul de una ciudad en la que las palmeras son siempre protagonistas», señalan.

Celebración Picasso 1972-2023

La inauguración de este doble mural en Coral Gables contó con la colaboración de la Alcaldía de Coral Gables, el Consulado General de España en Miami y la Oficina de Turismo de España en Miami. Se trata de la sexta acción promocional de street art 'Málaga loves', bajo el contexto de la efeméride Celebración Picasso 1973-2023, que ya ha dejado huella en zonas muy transitadas de Múnich, Basilea, Shanghái y Seúl en dos ocasiones.

Miami ha puesto el foco en la capital malagueña como un destino de cultura, gastronomía y experiencias únicas. Por ello, en estos días se están realizando varias presentaciones del destino ante distintos segmentos, en colaboración con entidades de la ciudad como el Málaga CF, el Consejo Regulador Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga y el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, entre otros.

Desde el Ayuntamiento de Málaga recuerdan que las celebraciones con motivo de la Fiesta Nacional de España arrancaron el 13 de octubre, con un torneo amistoso de pádel en el prestigioso Wynwood Padel Club de Miami, que reunió a empresarios, personalidades del mundo de la cultura, los viajes y el turismo. Al finalizar el torneo, se celebró una presentación de Málaga y una cena degustación para los participantes y asistentes, con un aforo de 150 personas. El pasado día 14 llevaron a cabo diferentes actividades con alumnos de colegios auspiciados por el Gobierno de España y por la tarde, se celebró el 'Partido de la Hispanidad' en Weston Mission, que enfrentó al Weston FC de Miami con un combinado de jugadores profesionales españoles y latinos retirados, junto con periodistas de medios deportivos y turísticos. Los jugadores del equipo Málaga vistieron la equipación oficial del Málaga Club de Fútbol. Tras el encuentro, se celebró una presentación sobre la ciudad de Málaga, poniendo en valor al Málaga CF como agente social y dinamizador deportivo de la ciudad.

Y el pasado miércoles se desarrolló la celebración del Día de Málaga, que concentró las actividades más emblemáticas. La jornada comenzó con la inauguración del mencionado mural, con una cata de vinos de la D.O. Málaga y Sierras de Málaga, en colaboración con el Consejo Regulador Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, y la presentación oficial de Málaga como 'Ciudad Invitada', que incluyó un espectáculo de danza flamenca del Conservatorio Superior de Danza 'Ángel Pericet' de Málaga y un 'showcooking' y cóctel representativo de la gastronomía local malagueña de la mano de la Bodega El Pimpi.

La acción terminó este jueves con varios encuentros con reconocidos empresarios e inversores locales, así como con responsables de navieras, autoridades del aeropuerto de Miami y aerolíneas, con el objetivo de impulsar nuevas rutas directas a un punto estratégico como Miami y aumentar y desestacionalizar el número de conexiones hacia Estados Unidos. Por la tarde se llevó a cabo el evento principal de toda la semana: la celebración del Día de la Hispanidad, en la que el Consulado de España ofreció una recepción para más de 800 personalidades empresariales, culturales y turísticas en Miami, donde Málaga fue la protagonista como destino invitado.