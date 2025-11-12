Jet2.com conectará Málaga con Gatwick el próximo año

La aerolínea Jet2.com, que es la quinta en volumen de pasajeros en el aeropuerto de Málaga y la tercera en movimiento de viajeros con ... el Reino Unido, ampliará su presencia en la Costa del Sol el próximo año. La compañía anuncia que abrirá en 2026 una base de operaciones en el aeropuerto de Gatwick que conectará con once destinos españoles. Entre ellos el de Málaga.

Steve Heapy, consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, asegura que «es una oportunidad fantástica para ampliar muestro abanico de opciones desde Reino Unido a España y también consolidarnos como principal turoperador entre Reino Unido y Canarias y Baleares». Destaca que Londres conglomera un enorme número de potenciales viajeros a España y que «ahora vamos a ofrecer vuelos desde tres de sus aeropuertos, brindando también la posibilidad de visitar la capital de Inglaterra desde España de una manera más flexible y asequible».

Concretamente, desde Málaga han programado cuatro vuelos a la semana en esta nueva ruta: martes, jueves, sábado y domingo. También volarán desde Fuerteventura; Gran Canaria; Lanzarote; Tenerife-sur; Ibiza; Mallorca; Menorca; Alicante; Girona y Reus.

Esta aerolínea mantuvo conectada a la Costa del Sol este pasado verano con vuelos directos con Liverpool, Leeds, Mánchester, Birmingham, Newcastle, Nottingham, Londres, Glasgow, Edimburgo, Bristol y Belfast.