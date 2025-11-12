Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un avión de Jet2.com despega del aeropuerto de Málaga. SUR

Jet2.com conectará Málaga con Gatwick el próximo año

Esta aerolínea, que es la quinta en pasajeros en la Costa del Sol, abrirá en este aeropuerto londinense una base

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

La aerolínea Jet2.com, que es la quinta en volumen de pasajeros en el aeropuerto de Málaga y la tercera en movimiento de viajeros con ... el Reino Unido, ampliará su presencia en la Costa del Sol el próximo año. La compañía anuncia que abrirá en 2026 una base de operaciones en el aeropuerto de Gatwick que conectará con once destinos españoles. Entre ellos el de Málaga.

