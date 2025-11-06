La inflación amenaza la economía británica

En un contexto en el que el turismo español está fallando en la Costa del Sol es clave la evolución del que es el emisor ... más importante a nivel internacional, el Reino Unido. En estas perspectivas juega un papel decisivo la situación económica del país, en la que preocupa la elevada inflación. Unos precios al alza que ya son considerados por los expertos como «una de las amenazas más importantes».

Los últimos datos de la ONS (Office from National Statistics UK) señalan que tras una tendencia descendente en 2023 y en 2024 y repuntando en los últimos doce meses, la inflación ha pasado del 1,7% interanual en septiembre del 2024 al 3,8% en agosto de 2025. Estas mismas fuentes recuerdan que 2024 se cerró con una tasa de inflación del 2,5%.

Además, advierten de que tras la recuperación del PIB desde el inicio de la pandemia, con crecimientos superiores al 10% en la primera mitad de 2022, se suavizan estos crecimientos alcanzando en el segundo trimestre del 2025 los 649.249 millones de libras, lo que supone una tasa interanual del 5,3% y del 0,3% entre trimestres.

Otro de los elementos claves, según recoge con datos oficiales Turismo Costa del Sol, es que el desempleo ha iniciado una tendencia al alza alcanzando un pico del 4,7% desde el pasado abril a junio, arrojando una cifra de 1,67 millones de parados. Hay que señalar que en 2024 la tasa de paro media fue del 3,6%.

Los datos son de gran interés para la industria turística malagueña dado que el turismo británico viene a suponer casi el 30% de las llegadas al aeropuerto de Málaga, 2,4 millones de pasajeros en los nueve primeros meses del año, y casi una cuarta parte del negocio para hoteles y apartamentos turísticos.