Ñito Salas
WTM 2025

La inflación amenaza la economía británica

Expertos señalan a la elevada inflación como «una de las amenazas más importantes»

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviada especial. Londres

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

En un contexto en el que el turismo español está fallando en la Costa del Sol es clave la evolución del que es el emisor ... más importante a nivel internacional, el Reino Unido. En estas perspectivas juega un papel decisivo la situación económica del país, en la que preocupa la elevada inflación. Unos precios al alza que ya son considerados por los expertos como «una de las amenazas más importantes».

