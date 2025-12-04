Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yolanda Quesada, María José Pedragosa, Verania Medina, Laura Flores, Pilar Martínez, Cristóbal Gallardo, Rocío Plaza y Juan Marín. Migue Fernández | Vídeo: Pedro J. Quero
Jornada: 'Transformación digital en turismo: innovar para competir y conectar'

La industria turística se digitaliza y construye su «inteligencia colectiva»

Segittur, la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, destina en la provincia más de 7 millones de euros a financiar proyectos públicos y privados de transformación digital

Nuria Triguero

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:25

Comenta

La digitalización avanza a velocidad de crucero en el sector turístico, ayudada por unos flujos de financiación pública provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y ... Resiliencia que probablemente no se van a volver a repetir con esta escala. Destinos turísticos, empresas e instituciones públicas impulsan iniciativas que, basándose en las posibilides que brindan tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial, tejen una «inteligencia colectiva» enfocada a responder a los grandes retos del turismo: descubrir nuevos mercados, mejorar la sostenibilidad medioambiental y social, innovar y diferenciar la oferta, personalizar la experiencia del turista o afinar en la promoción. Así lo han puesto de manifiesto responsables de Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y varias empresas malagueñas perteneicentes al ecosistema turístico en una jornada organizada por Sur y Segittur con el lema: 'Transformación digital en turismo: innovar para competir y conectar'.

