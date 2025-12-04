La industria turística se digitaliza y construye su «inteligencia colectiva»

La digitalización avanza a velocidad de crucero en el sector turístico, ayudada por unos flujos de financiación pública provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y ... Resiliencia que probablemente no se van a volver a repetir con esta escala. Destinos turísticos, empresas e instituciones públicas impulsan iniciativas que, basándose en las posibilides que brindan tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial, tejen una «inteligencia colectiva» enfocada a responder a los grandes retos del turismo: descubrir nuevos mercados, mejorar la sostenibilidad medioambiental y social, innovar y diferenciar la oferta, personalizar la experiencia del turista o afinar en la promoción. Así lo han puesto de manifiesto responsables de Segittur (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y varias empresas malagueñas perteneicentes al ecosistema turístico en una jornada organizada por Sur y Segittur con el lema: 'Transformación digital en turismo: innovar para competir y conectar'.

Durante el encuentro, celebrado en el AC Hotel Málaga Palacio y presentado por la periodista de SUR Pilar Martínez, Laura Flores, directora de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías de Segittur, ha destacado que la transformación digital del sector turístico es «una prioridad estratégica» para el Gobierno y que gracias «al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a los fondos europeos le hemos podido dar una nivel de financiación que probablemente nunca volveremos a tener». Una financiación ha «potenciado la digitalización de los destinos y de las pymes turísticas, con el objetivo de cambiar la manera de gestionar el turismo y afrontar sus retos estratégicos».

Flores ha puesto cifras a la inversión destinada por Segittur a iniciativas de digitalización del sector turístico impulsadas desde Málaga: «El Ayuntamiento de Málaga ha recibido más de 4,6 millones de euros y el sector privado, las empresas, han recibido más de 2,5 millones».

En esta apuesta por la digitalización impulsada por Segittur tiene un protagonismo destacado la Plataforma Inteligente de Destinos: una «infraestructura pública digital, que coordina y pone en comunicación a todos los destinos y agentes del ecosistema turístico y les ayudará a afrontar los grandes retos del turismo actual: sostenibilidad, digitalización, personalización, eficiencia operativa y fortalecimiento del tejido local». Es, en fin, un ecosistema digital de colaboración e inteligencia turística a nivel estatal que impulsa el intercambio de datos y conocimiento, así como la generación de servicios turísticos innovadores y adaptados a las necesidades de los territorios. El objetivo: alcanzar esa «inteligencia colectiva» -en palabras de Flores- que impulse la mejora y la innovación continua a empresas y destinos.

Los servicios que brinda esta plataforma son como «piezas tecnológicas que combinadas entre sí generan hasta 95 servicios diferentes agrupados en familias: estrategia inteligente (dirigido a destinos); información, promoción y apoyo a la comercialización (dirigido a destinos, empresas y turistas); gobernanza participativa (dirigido a destinos, empresas y residentes); gestión del viaje (dirigido a destinos, empresas y turistas) e inteligencia turística (dirigido a destinos y empresas).

Flores también ha destacado otra iniciativa que está a punto de arrancar Segittur, como es la Plataforma de Innovación Abierta. «Es un espacio donde los agentes del ecosistema turístico pueden poner a disposición conjuntos de datos, bien de forma gratuita o vendiéndolos». Va unido a un 'sandbox', «un lugar de experimentación donde las pymes más innovadoras pueden testar sus ideas antes de ponerlas en producción». La directiva de Segittur ha recordado que existen ayudas a disposición de las empresas y entidades públicas para financiar trabajos necesarios para conectarse a este espacio de datos.

Andalucía es una de las regones que más está destacando por su interés por participar en la Plataforma de Destnos Inteligentes. Así lo ha reconocido Flores: «En la convocatoria de subvenciones que sacamos había un porcentaje muy alto de solicitudes presentadas desde Andalucía respecto al total. Es una comunidad que apuesta por la tecnología y la digitalización, que siempre nos sigue el ritmo», ha opinado.

Andalucía, líder en transformación digital del turismo

La directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, ha destacado que Andalucía es «líder en transformación digital y en innovación dentro de la industria turística». «Tenemos el objetivo de usar la innovación y la inteligencia de negocio para convertirnos en un destino inteligente de turismo sostenible, centrándonos en cinco retos: sostenibilidad y equilibrio, calidad y competitividad, convivencia y gobernanza, inteligencia turística y talento y liderazgo», ha explicado, refiriéndose a la plataforma Nexus Andalucía, impulsada desde Turismo Andaluz. «Nuestras soluciones se adaptan al paso de la era del 'big data' a la de la IA. Somos un referente mundial del dato al servicio del turismo y queremos ponerla al servicio de la toma de decisiones», ha añadido, lanzando una reflexión final: «Tenemos muchos retos complejos en la gestión del turismo, pero preferimos gestionar esos retos a no tener turismo».

La experiencia del Ayuntamiento de Málaga

De todas las iniciativas financiadas por Segittur relacionadas con la Plataforma de Destinos Inteligentes, la del Ayuntamiento de Málaga es una de las de mayor importe de todo el país. «Estoy segura de que es una de las que mejor va a funcionar por cantidad y calidad de los servicios», ha indicado Flores. Jacobo Florido, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, ha confirmado esta ambición. «Fuimos Ciudad Europea de Turismo Inteligente, tenemos el sello de Segittur y Málaga tiene que jugar en la Champions League de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo», ha expresado, indicando que las actuaciones clave están siendo la digitalización de la oficina de turismo, reforzar el proyecto 'Centesimal' (que contempla sensorizar y recabar datos en más de 200 edificios de la ciudad) y crear nuevas aplicaciones. Florido ha destacado el gran cambio que ha marcado la ciencia del dato en las políticas de promoción. «Antes nos guiábamos por la intuición a la hora de pensar en nuevos destinos donde promocionarnos; ahora sabemos a ciencia cierta dónde tenemos que ir».

Empresas innovadoras malagueñas

La jornada se ha cerrado con una mesa redonda protagonizada por cinco empresas que están desarrollando proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas. En ella han participado Juan Marín, director de desarrollo de negocio de Biotomy; Verania Medina, directora de ventas y marketing de CostaSol Cruceros; Rocío Plaza, 'product team' de Top Group Express Turismo; Cristóbal Gallardo, director de proyecto de QBO; y María José Pedragosa, cofundadora y CEO de Revivack Circular Economy.