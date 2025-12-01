Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas cargan el coche de alquiler en el aeropuerto de Málaga. SUR

Así impacta el sector del rentacar en la Costa del Sol

Casi 200 empresas se dedican al alquiler de coches, generan más de 1.900 empleos y aportan un impacto económico de 1.380 millones

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:00

Comenta

Las cifras del sector del alquiler de coches en la Costa del Sol hablan por sí solas de la importancia de este negocio. En la ... XXIV Asamblea Anual de Aesva, que reunió a representantes del sector del alquiler de vehículos en la provincia, se dieron a conocer los datos que elevan el impacto económico de esta industria a 1.380 millones de euros. En esta cita, esta patronal confirmó que 2025 ha sido un buen año y puso el foco «en fortalecer la competitividad del destino mediante alianzas estratégicas y cooperación sectorial», asegura Turismo Costa del Sol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  4. 4 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  5. 5 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  9. 9 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»
  10. 10

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así impacta el sector del rentacar en la Costa del Sol

Así impacta el sector del rentacar en la Costa del Sol