Así impacta el sector del rentacar en la Costa del Sol

Las cifras del sector del alquiler de coches en la Costa del Sol hablan por sí solas de la importancia de este negocio. En la ... XXIV Asamblea Anual de Aesva, que reunió a representantes del sector del alquiler de vehículos en la provincia, se dieron a conocer los datos que elevan el impacto económico de esta industria a 1.380 millones de euros. En esta cita, esta patronal confirmó que 2025 ha sido un buen año y puso el foco «en fortalecer la competitividad del destino mediante alianzas estratégicas y cooperación sectorial», asegura Turismo Costa del Sol.

Esta empresa pública de promoción del destino malagueño señala que son casi 200 las empresas de rentacar que operan en la provincia y que suman una flota superior a 30.000 vehículos, lo que «la sitúa como una de las asociaciones empresariales más relevantes del ámbito de la movilidad turística», detallaron. Además, explicaron que este sector genera 1.911 empleos directos. «Estas cifras evidencian la trascendencia económica del sector y su papel imprescindible en la cadena de valor del turismo», precisaron.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, puso en valor en este evento la importancia de la colaboración público-privada para mantener los niveles de excelencia que caracterizan al destino. «El sector del rentacar es fundamental para la experiencia del viajero y para la competitividad de la Costa del Sol, porque garantiza libertad de movimiento y facilita descubrir la enorme diversidad de nuestro territorio», afirmó. Además, subrayó que la valoración de los turistas, con una nota media de 7,8 sobre diez, confirma la percepción positiva del servicio por parte de los visitantes.

También advirtió del potencial de esta actividad y de su capacidad demostrada para seguir creciendo en volumen y calidad. «Desde Turismo Costa del Sol vamos a continuar trabajando para que el rentacar ocupe el lugar que merece en el ecosistema turístico, reforzando su visibilidad y apoyando su desarrollo futuro», añadió Díaz. De ahí que manifestó el compromiso firme de impulsar proyectos que potencien la sostenibilidad, la movilidad inteligente y la innovación como ejes fundamentales para la evolución del destino.