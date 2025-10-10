Los hoteles de la Costa del Sol estarán en el puente del Pilar como en pleno agosto

Como en pleno mes de agosto estarán este puente del Pilar los hoteles de la Costa del Sol. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la ... provincia (Aehcos) eleva al 90,4% la ocupación media en estos primeros días festivos de otoño. Una cifra que supera en 1,5% los registros de 2023, última vez que coincidió junto al fin de semana y en el que esta festividad alargó las jornadas de fiesta a cuatro. Esta patronal recuerda que el lunes 13 será festivo además de en Andalucía, en Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura y en la ciudad autónoma de Melilla.

José Luque, presidente de Aehcos, explica que «el puente del Pilar parece augurar una tasa de ocupación nada despreciable, aunque en su análisis se han contabilizado tres noches cuando en 2023 el puente fue más prolongado, una noche más. Cabe reseñar que el año pasado, el día de fiesta cayó en sábado, por lo que no hubo puente efectivo y no podemos comparar las cifras. Sin embargo, echando la mirada a 2023, parece que superaremos las cifras de entonces aunque este puente es más corto que el de aquel año».

En cualquier caso los datos confirman la fortaleza de la demanda más allá del verano y constatan que sigue siendo el turismo internacional el que tira de estos registros históricos. Desde Aehcos señalan que del total de alojados del 10 al 13 octubre, el porcentaje de viajeros extranjeros será según las previsiones del 78%, frente al 22% restante, que corresponderá a turistas nacionales.

Si la ocupación media es alta hay destinos con picos de reservas en estos días con los que llenarán el 96,2% de su oferta como es el caso de Benalmádena. También destacan el 93% de ocupación al que llegará Ronda.

Ocupación en Andalucía

Málaga, Sevilla y Córdoba lideran la ocupación turística en Andalucía. El informe de previsiones elaborado por la Oficina del Dato de la Empresa Pública de Turismo y Deporte apunta que los establecimientos hoteleros de la Comunidad prevén superar el grado de ocupación del 77,4% en el este puente de octubre, un periodo en el que la región recibirá más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos.

Este estudio añade datos sobre la percepción de los empresarios y detalla que el 83,6% afirman que los resultados serán iguales o mejores a los registrados en el puente del 12 de octubre de años anteriores. En este sentido, precisan que el grado de ocupación esperado en los alojamientos rurales de Andalucía será del 43,5%. Por provincias, destacan Cádiz y Jaén ya que se prevé que se ocupen más de la mitad de las plazas ofertadas, alcanzando un 56,2% y 50,2%.

En cuanto a las viviendas de uso turístico (VUT), el grado de ocupación será del 48,3%. En el análisis de las provincias andaluzas, es en Sevilla donde se prevé que se alcancen la ocupación más elevada, un 77,2%, seguida de Córdoba donde se estima que se ocuparan el 72,7% de las plazas de alquiler vacacional ofertadas.

En los aeropuertos ya se nota el trasiego de viajeros. Las infraestructuras aéreas de Andalucía recibirá un total de 1.173 vuelos, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al mismo período del año anterior. Desde la Junta afirman que se ofertarán más de 210.000 asientos, un 6,2% más que en 2024.