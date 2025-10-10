Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Piscina del hotel Yaramar en Fuengirola. SUR

Los hoteles de la Costa del Sol estarán en el puente del Pilar como en pleno agosto

La demanda crece un 1,5% respecto al mismo periodo de 2023, con picos de reservas del 96% en Benalmádena

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:16

Comenta

Como en pleno mes de agosto estarán este puente del Pilar los hoteles de la Costa del Sol. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la ... provincia (Aehcos) eleva al 90,4% la ocupación media en estos primeros días festivos de otoño. Una cifra que supera en 1,5% los registros de 2023, última vez que coincidió junto al fin de semana y en el que esta festividad alargó las jornadas de fiesta a cuatro. Esta patronal recuerda que el lunes 13 será festivo además de en Andalucía, en Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura y en la ciudad autónoma de Melilla.

