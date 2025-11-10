Easyjet celebra 30 años de historia con billetes con hasta un 30% de descuento
La promoción será para 15.000 asientos para viajar entre el próximo 18 de noviembre y el 18 de marzo de 2026
Málaga
Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:22
La aerolínea de bajo coste easyJet celebra este lunes, 10 de noviembre, un hito muy especial: 30 años desde su primer vuelo. Tres décadas conectando ... personas, sumando destinos e historias y para celebrarlo, y a modo de agradecimiento a esos millones de pasajeros que han podido conocer ciudades de Europa desde 1995, la compañía ha lanzado una promoción especial con hasta un 30% de descuento.
Serán 15.000 asientos de rutas hacia y desde España los que formarán parte de esta oferta. Serán válidos para viajar entre el 18 de noviembre de 2025 y el 18 de marzo de 2026. Desde easyJet aseguran que la promoción incluye rutas que conectan varios aeropuertos de España, entre ellos el de Málaga donde cuenta con un centro de operaciones en verano, con destinos clave como Ginebra, Lyon, Liverpool o Milán, entre otros, y estará activa durante 30 horas, hasta las 16.00 horas del 11 de noviembre en easyJet.com.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión