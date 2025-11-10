Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de Easyjet, estacionado en el aeropuerto de Málaga. SUR

Easyjet celebra 30 años de historia con billetes con hasta un 30% de descuento

La promoción será para 15.000 asientos para viajar entre el próximo 18 de noviembre y el 18 de marzo de 2026

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

La aerolínea de bajo coste easyJet celebra este lunes, 10 de noviembre, un hito muy especial: 30 años desde su primer vuelo. Tres décadas conectando ... personas, sumando destinos e historias y para celebrarlo, y a modo de agradecimiento a esos millones de pasajeros que han podido conocer ciudades de Europa desde 1995, la compañía ha lanzado una promoción especial con hasta un 30% de descuento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  9. 9

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital
  10. 10 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Easyjet celebra 30 años de historia con billetes con hasta un 30% de descuento

Easyjet celebra 30 años de historia con billetes con hasta un 30% de descuento