La Costa del Sol invertirá 1,5 millones en reforzar su presencia en Reino Unido

Pilar Martínez Enviado especial. Londres Martes, 4 de noviembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

En las mesas de trabajo del expositor de la provincia malagueña en la World Travel Market (WTM) se suceden los contactos profesionales que permitirán atraer ... y fidelizar a los turistas británicos, dos de los objetivos que persigue el destino y para los que Turismo Costa del Sol va a invertir 1,5 millones de euros en acciones promocionales en Reino Unido. El presidente de esta empresa pública, Francisco Salado, ha avanzado que serán más de una veintena de acciones promocionales entre las que destaca acuerdos de marketing, campañas en redes sociales durante todo el año, o viajes de familiarización, tanto de agentes de viajes como de medios británicos a la Costa del Sol, de la mano de la Oficina Española de Turismo de Londres y en colaboración con la Consejería de Turismo, y Andalucía Exterior. Así como en el diseño de acciones propias como en colaboración con otras administraciones y en el trabajo con la mesa de conectividad aérea. «Queremos llevar a cabo acciones que promocionen la Costa del Sol como un destino en el que vivir experiencias todo el año, gracias a nuestros segmentos turísticos», ha explicado.

En la apertura de la WTM Salado ha dado a conocer lanza una campaña promocional en Sky TV en Reino Unido y Alemania con un vídeo que muestra los principales atractivos de la Costa del Sol con el objetivo de reforzar nuestro posicionamiento en estos mercados. «La campaña se difundirá a través de Sky News UK e Internacional, así como en los principales canales de entretenimiento del Reino Unido que emiten en exclusiva series de HBO como The White Lotus y The Last of Us, así como producciones originales de Sky como The Day of the Jackal y The Iris Affair, además de los últimos estrenos cinematográficos en Sky Cinema, incluyendo Bridget Jones, Mad About The Boy y Gladiator II», ha precisado para destacar que «esta acción incorpora la tecnología AdSmart, que permite una segmentación televisiva altamente sofisticada para alcanzar a telespectadores que viajan con frecuencia al extranjero». El lanzamiento de la misma se produjo el pasado 1 de noviembre, justo antes de la feria WTM, y se extenderá esta primera fase hasta mediados de diciembre. La segunda fase promocional continuará hasta febrero de 2026 e incluirá los canales deportivos de Sky Sports, que cuentan con derechos exclusivos de competiciones como la Fórmula 1, la Bundesliga, la Premier League, el golf y el tenis, posicionando a la Costa del Sol como un destino ideal también para actividades al aire libre y turismo deportivo. Unas 70 empresas acompañan a la Costa del Sol que tiene previsto realizar en torno a 30 reuniones profesionales en esta feria en la que Salado confía en que «con todos estos ingredientes esperamos obtener unos más que buenos resultados».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión