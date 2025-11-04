Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Costa del Sol invertirá 1,5 millones en reforzar su presencia en Reino Unido

Presenta una campaña que espera llegar a los 17 millones de impactos y que muestra un destino que ofrece de todo para todos

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Enviado especial. Londres

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:37

Comenta

En las mesas de trabajo del expositor de la provincia malagueña en la World Travel Market (WTM) se suceden los contactos profesionales que permitirán atraer ... y fidelizar a los turistas británicos, dos de los objetivos que persigue el destino y para los que Turismo Costa del Sol va a invertir 1,5 millones de euros en acciones promocionales en Reino Unido. El presidente de esta empresa pública, Francisco Salado, ha avanzado que serán más de una veintena de acciones promocionales entre las que destaca acuerdos de marketing, campañas en redes sociales durante todo el año, o viajes de familiarización, tanto de agentes de viajes como de medios británicos a la Costa del Sol, de la mano de la Oficina Española de Turismo de Londres y en colaboración con la Consejería de Turismo, y Andalucía Exterior. Así como en el diseño de acciones propias como en colaboración con otras administraciones y en el trabajo con la mesa de conectividad aérea. «Queremos llevar a cabo acciones que promocionen la Costa del Sol como un destino en el que vivir experiencias todo el año, gracias a nuestros segmentos turísticos», ha explicado.

