La Costa del Sol, ante el reto de igualar el verano pasado tras un mal comienzo de año

El inicio del año no ha sido ni bueno ni el esperado tras un arranque de 2024 que mostró fuertes crecimientos en llegada de viajeros ... y en pernoctaciones en el conjunto de alojamientos de la provincia. Ni si quiera el impulso de la Semana Santa ha podido enmendar el negativo balance del primer trimestre, no sólo en el turismo nacional sino también en el extranjero, toda una novedad. Los datos de Turismo Costa del Sol señalan un descenso del 4,3% en las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos hasta abril, es decir, ya con el impacto de la Semana Santa incluido.

Una caída motivada por un descenso de casi 13 puntos en el turismo nacional y de un 1,8% en el internacional. Tampoco el verano está resuelto. La incertidumbre está marcando unas ventas que los profesionales consideran que se registran a un ritmo más lento que el año pasado y que alertan de que será una temporada alta de reservas de última hora. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, es rotundo sobre las aspiraciones del sector: «igualar los datos del verano pasado no está nada mal». Admite que, si bien, no hay preocupación, sí hay incertidumbre. «Hay versiones dispares sobre la situación de mayo y de junio, algunos afirman que han notado un cierto parón respecto al mismo mes de 2024», detalla Hernández, para asegurar que «pinta que va a ser un verano de reservas de última hora».

En esta misma línea, la consejera y socia del grupo Peñarroya y directora general de Holiday World, el mayor complejo hotelero de la Costa del Sol, Mari Francis Peñarroya, avanza que «respecto a las ventas del verano vamos con una buena previsión, pero es cierto que la venta de última hora ya debería estar más activa y no es así». Además, coincide en que «la venta de la pretemporada de mayo y principio de junio ha sido más lenta», a lo que añade que «los mercados internacionales no han absorbido las subidas de precio previstas». Unas tarifas que desde Aehcos apuntan que se están manteniendo y que quienes las han subido lo han hecho a niveles inferiores al verano pasado.

Aún así, Peñarroya se muestra optimista: «el verano va bien, la única cuestión a destacar es que las ventas de este mes han sido más bajas que las del año anterior». Su diagnóstico es que «estamos ante una temporada de muy última hora».

3.000.000 son las pernoctaciones que registraron en junio del pasado año los hoteles, apartamentos, casas rurales y camping de la provincia, a las que hay que sumar las de viviendas turísticas que no computa el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la capital malagueña, el director del AC Marriott Málaga Palacio, Jorge González, asegura que «el verano será parecido al de 2024. Las previsiones para julio están por ahora en un 60% y para agosto en un 50%. En estos meses no hemos incrementado tarifas». Por su parte, el director del cinco estrellas Only You Málaga, Pedro Echevarría, advierte de que «de momento, todos los meses van mejor que el año pasado, con un buen abril y mucho mejor mayo». De hecho, apunta a que el mes pasado «será posiblemente el mejor mes del año junto a octubre». Para este junio, las expectativas pasan también por superar al de 2024 y eso que la subida media de precios que han llevado a cabo es del 7%. Echevarría detalla que sus principales clientes son los británicos, españoles y estadounidenses.

Este panorama de optimismo se cierne sobre el alquiler vacacional. Los datos de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro) señalan que durante los meses de julio y agosto de 2025, el centro de Málaga ha experimentado una mejora generalizada en los principales indicadores turísticos. Avanzan que la tarifa media diaria ha subido un 7,4 %, de 160 a 171 euros, mientras que la ocupación del calendario ha crecido notablemente un 24,6 %, del 38,7 % al 48,2 %. «En el conjunto de la provincia, los datos confirman el buen estado del turismo en la provincia de Málaga durante el verano de 2025, con un notable incremento tanto en precios como en nivel de ocupación. A pesar de que los viajeros reservan con algo menos de antelación y reducen ligeramente la duración de sus estancias», detalla Juan Cubo, presidente de AVVA-Pro, que insiste en el mensaje de que «el destino sigue mostrando una fuerte demanda».

A modo de conclusión, afirma que «tanto en el conjunto de la provincia como en el centro de Málaga, los datos para este verano confirman una clara recuperación. Ambos muestran incrementos en la tarifa media diaria, la ocupación y los ingresos por alojamiento disponible respecto al año anterior.

Los alojamientos contienen los precios y los que suben lo hacen en niveles inferiores al pasado año

Sin embargo, una menor euforia en las ventas la constata también el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Costa del Sol, Sergio García, que asegura que «mayo comenzó con más fuerza, pero terminó con mayor lentitud. Junio está flojo. Hay demasiada incertidumbre, está todo muy revuelto a nivel nacional y mundial. Los precios no paran de subir y todo ello influye. Ya es raro encontrar un vuelo barato. Por menos de 250 euros es difícil volar a Europa. Viajar este verano es más caro».

En el interior de la provincia, la cofundadora de la cadena B Bou, María Herrero, confía en que el verano responda como siempre, pero advierte de que en los últimos dos meses se ha notado un frenazo en el ritmo de ventas y coincide en que «va ser un verano más de última hora». La Costa está ya preparada para la gran avalancha de viajeros del año.