El complejo Holiday World innova con un concepto de habitaciones con ocio

El mayor complejo hotelero de todo incluido de la Costa del Sol, el Holiday World, reinventa las vacaciones en familia y activa en el hotel ... Riwo unas habitaciones con ocio para el disfrute de padres y de hijos adolescentes juntos y por separado. En este establecimiento ha creado las bautizadas como Select Novu Rooms, diseñadas para dar respuesta a una nueva generación de viajeros. El nuevo concepto incluye una habitación principal, con dos camas y Smart TV, que permite a los padres relajarse, mientras el salón cuenta con un sofá cama, una Smart TV de 50 pulgadas y una PlayStation 5 que se convierte en protagonista.

«Comprendemos que las familias de hoy buscan experiencias que se adapten a las necesidades de todos. Con las Novu Rooms ofrecemos un lugar donde cada persona, independientemente de su edad, puede disfrutar a su manera sin renunciar a estar juntos», afirma Iciar Gatell, directora Comercial y Marketing de Holiday World Resort, que recuerda que los jóvenes tienen en este complejo un área de ocio preferida: The Zone, exclusivo para jóvenes de 12 a 17 años.

Estas habitaciones se incluyen en la categoría Select, un concepto basado en una experiencia premium que permite a sus huéspedes beneficiarse de privilegios como check-in prioritario, detalles de bienvenida especiales en la habitación, sesión diaria en el Health Club, acceso a la Sala Select Lounge con snacks y bebidas, y zonas reservadas con servicios exclusivos en el restaurante buffet, en los espectáculos de animación y en la piscina principal.