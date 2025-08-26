El complejo Holiday World innova con un concepto de habitaciones con ocio
Activa en el hotel Riwo las Novu Rooms, equipadas con una PlayStation 5, dos Smart TVs y un diseño pensado para que toda la familia pueda disfrutar juntos y por separado
Málaga
Martes, 26 de agosto 2025, 12:21
El mayor complejo hotelero de todo incluido de la Costa del Sol, el Holiday World, reinventa las vacaciones en familia y activa en el hotel ... Riwo unas habitaciones con ocio para el disfrute de padres y de hijos adolescentes juntos y por separado. En este establecimiento ha creado las bautizadas como Select Novu Rooms, diseñadas para dar respuesta a una nueva generación de viajeros. El nuevo concepto incluye una habitación principal, con dos camas y Smart TV, que permite a los padres relajarse, mientras el salón cuenta con un sofá cama, una Smart TV de 50 pulgadas y una PlayStation 5 que se convierte en protagonista.
«Comprendemos que las familias de hoy buscan experiencias que se adapten a las necesidades de todos. Con las Novu Rooms ofrecemos un lugar donde cada persona, independientemente de su edad, puede disfrutar a su manera sin renunciar a estar juntos», afirma Iciar Gatell, directora Comercial y Marketing de Holiday World Resort, que recuerda que los jóvenes tienen en este complejo un área de ocio preferida: The Zone, exclusivo para jóvenes de 12 a 17 años.
Estas habitaciones se incluyen en la categoría Select, un concepto basado en una experiencia premium que permite a sus huéspedes beneficiarse de privilegios como check-in prioritario, detalles de bienvenida especiales en la habitación, sesión diaria en el Health Club, acceso a la Sala Select Lounge con snacks y bebidas, y zonas reservadas con servicios exclusivos en el restaurante buffet, en los espectáculos de animación y en la piscina principal.
