El complejo Holiday World innova con un concepto de habitaciones con ocio

Activa en el hotel Riwo las Novu Rooms, equipadas con una PlayStation 5, dos Smart TVs y un diseño pensado para que toda la familia pueda disfrutar juntos y por separado

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 12:21

El mayor complejo hotelero de todo incluido de la Costa del Sol, el Holiday World, reinventa las vacaciones en familia y activa en el hotel ... Riwo unas habitaciones con ocio para el disfrute de padres y de hijos adolescentes juntos y por separado. En este establecimiento ha creado las bautizadas como Select Novu Rooms, diseñadas para dar respuesta a una nueva generación de viajeros. El nuevo concepto incluye una habitación principal, con dos camas y Smart TV, que permite a los padres relajarse, mientras el salón cuenta con un sofá cama, una Smart TV de 50 pulgadas y una PlayStation 5 que se convierte en protagonista.

