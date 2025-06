La callada por respuesta del Gobierno para ampliar el aeropuerto de Málaga y 3.200 millones para el de Barcelona

Con un «basta ya de ningunear a Andalucía» ha estallado en la red social X el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, tras ... recibir del Gobierno la callada por respuesta a la petición de que adopte las medidas excepcionales contempladas en el plan regulador de inversiones de Aena (DORAII) para iniciar cuanto antes la ampliación del aeropuerto de Málaga mientras anuncia una inversión de 3.200 millones para acometer estas mismas actuaciones en las instalaciones aeroportuarias de Barcelona.

En esta red social, Bernal recuerda que «hace un mes, trasladé por carta al ministro de Transportes nuestra preocupación por infraestructuras claves para la competitividad de Andalucía como destino» y tras advertir de que «seguimos sin respuesta» critica el acuerdo alcanzado este martes entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central, con el visto bueno de Aena, con una propuesta «sólida» para ampliar el aeropuerto de Barcelona, según ha anunciado el presidente del Govern, Salvador Illa, tras encabezar en el Palau de la Generalitat la Comisión técnica para la ampliación de esta infraestructura. Con estos más de 3.000 millones ha avanzado que se contempla la prolongación de la tercera pista, compensaciones ambientales y actuaciones ya previstas en las dos terminales del Prat.

En este caso ha sido el consejero de la Junta el que ha respondido con un contundente «basta ya de ningunear a Andalucía» a este doble rasero del Gobierno en la aprobación o no de inversiones según la comunidad de destino de las mismas.

Cabe recordar que en la carta enviada hace un mes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que publicó en exclusiva diario SUR, exigía al Gobierno la ampliación «inmediata» del aeropuerto de Málaga y le pedía con carácter urgente que activara las medidas excepcionales que se contemplan en el actual Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II), que marca la hoja de ruta de esta infraestructura hasta el próximo 2026 y define las condiciones regulatorias dentro del que se desarrollará la operación de los 45 aeropuertos de la red de Aena desde el pasado 2022 hasta el próximo año.

30 millones es la capacidad máxima de pasajeros en el aeropuerto de Málaga, que cerró 2024 con casi 25 millones de viajeros.

En la misiva, Bernal advertía de que a tenor del ritmo de crecimiento estas instalaciones aeroportuarias alcanzarán su capacidad máxima en 2026, si bien el mencionado DORA II, por el que se rigen las inversiones a realizar en estas instalaciones, apuntaba que en dicho ejercicio el volumen de pasajeros en la Costa del Sol sería de 20,7 millones. Una previsión que quedó desfasada el primer año de entrada en vigor de este documento por la rápida recuperación del turismo tras la pandemia. De forma que el plan del Gobierno está más que alejado de la realidad de esta infraestructura, que cerró 2024 con casi 25 millones de pasajeros y que sigue marcando nuevos hitos mes a mes. Además, recordaba que este documento deja claro que el aeropuerto de Málaga están preparadas para atender un máximo de 30 millones de pasajeros, una cifra que el consejero considera que «la instalación a este ritmo de crecimiento alcanzará a finales de 2026».

Bernal reclamaba en la mencionada carta, que fue enviada el pasado 5 de mayo, activar las medidas excepcionales que se incluyen en el DORA II considerando que no se puede esperar a la aprobación de un nuevo plan en 2027. Y recordaba que este documento recoge esta opción siempre que se «produzcan situaciones excepcionales que podrían dar lugar a una revisión de cualquiera de sus elementos». Para ello, la condición fundamental es que se registre un incremento anual del tráfico de pasajeros en el conjunto de la red que supere en 10 puntos al crecimiento previsto en dicha hoja de ruta y que las previsiones de tráfico de pasajeros para los siguientes años muestren una consolidación. Una circunstancia que está más que acreditada en el caso de la evolución del aeropuerto de Málaga, para el que el DORA II recoge apenas 88 millones de euros en inversión de 2022 a 2026 en base a que acabaría dicho periodo con 20,7 millones de viajeros cuando en 2024 ya se rozaron los 25 millones.

Además, en la misiva el consejero le transmite al ministro Puente que «es esencial dar un mayor impulso a proyectos estratégicos para la movilidad y el desarrollo económico y social de Andalucía». Entre esos asuntos prioritarios que Bernal considera que requieren la atención inmediata del Gobierno incluía el tren litoral, la ampliación del aeropuerto de Málaga y la intermodalidad y conexión ferroviaria con los aeropuertos andaluces.

Cabe recordar que meses antes de enviar la Junta esta carta, Aena anunció el lanzamiento de la licitación pública para la redacción de los proyectos de adecuación del área terminal y del área de movimiento para ampliar el aeropuerto de Alicante. Sólo la redacción del proyecto implica un importe de licitación de casi 20 millones y las actuaciones correspondientes se incluirán en la propuesta de DORA III. En aquel momento, Aena avanzó que el aeropuerto de Málaga está en el plan inversor a desarrollar en el DORA III para el periodo 2027-2031, sin aportar más detalles y con la confirmación de que habrá que esperar a dicha fecha.

La sociedad civil malagueña también ha alzado recientemente la voz para advertir de que el avance de Málaga no se puede parar por la falta de infraestructuras pendientes desde hace años tras conocer los resultados de un extenso informe publicado por SUR hace unas semanas en el que se reflejaba que la provincia necesita 12.000 millones de euros en inversiones, ante el reto de una población que no para de crecer. «Los poderes públicos no son conscientes de que las infraestructuras son vitales para el crecimiento social, económico y de la sociedad; no estamos pidiendo cosas imposibles, sino generar calidad de vida y actividad económica y empleo, y faltan muchas que son esenciales para impulsar la productividad de la provincia», afirmó Javier González de Lara, presidente de los empresarios andaluces y malagueños. «No podemos quedarnos atrás: necesitamos de las administraciones compromisos firmes de ejecución, no basta con estar interesados, sino asumir compromisos de financiación, y con coordinación institucional».